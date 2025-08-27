Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Деньги есть. Английский клуб поможет Вильярреалу приобрести Довбика
Италия
27 августа 2025, 07:17 |
586
0

Трансфер Ереми Пино в «Кристал Пэлас» принесет испанской команде дополнительніе финансы

Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Вингер испанского «Вильярреала» Ереми Пино продолжит карьеру в чемпионате Англии – в ближайшее время трансфер 22-летнего футболиста оформит «Кристал Пэлас».

Стороны договорились о переходе испанца, который отправится в Лондон, чтобы пройти медосмотр и подписать контракт. Трансфер Пино в Премьер-лигу ускорит трансферную кампанию «Вильярреала», который сделает все возможное, чтобы подписать форварда сборной Украины Артема Довбика.

По информации Marca, за трансфер Пино «Кристал Пэлас» заплатит 30 млн евро, после чего «желтая субмарина» будет иметь дополнительные финансы, чтобы закрыть трансфер украинца.

«Переход Пино и деньги от английского клуба разблокирует существенные финансы, которые позволят пойти за Довбиком. Украинский форвард является приоритетом для усиления атаки. «Рома» рассматривает либо полноценный трансфер, либо аренду своего футболиста. Теперь ситуация может ускориться«, – сообщает Marca.

Пино провел в «Вильярреале» пять лет, в течении которых сыграл 170 матчй, забил 22 гола и отдал 23 результативные передачи.

Ранее сообщалось, что в трансфере Довбика заинтересован «Милан», который предложил римскому клубу аренду – на один сезон обменяться своими футболистами.

Вильярреал Кристал Пэлас Рома Рим Артем Довбик Ереми Пино трансферы трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги трансферы Серии A аренда игрока
Николай Титюк Источник: Marca
