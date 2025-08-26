Участник еврокубков от АПЛ усилится вингером Вильярреала

Испанский вингер «Вильярреала» Ереми Пино станет игроком «Кристал Пэлас». Об этом сообщает Фабрицио Романо.

По информации источника, между клубами достигнуто устное соглашение по трансферу 22-летнего футболиста. Сумма трансфер составит 30 миллионов евро + бонусы.

В прошедшем сезоне Ереми Пино провел 35 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых успел отличиться 4 забитыми мячами и 0 голевыми передачами. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 30 миллионов евро.

