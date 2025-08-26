Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Англия
26 августа 2025, 23:58 | Обновлено 27 августа 2025, 00:24
Участник еврокубков от АПЛ усилится вингером Вильярреала

Ереми Пино присоединится к «Кристал Пэлас»

Getty Images/Global Images Ukraine. Ереми Пино

Испанский вингер «Вильярреала» Ереми Пино станет игроком «Кристал Пэлас». Об этом сообщает Фабрицио Романо.

По информации источника, между клубами достигнуто устное соглашение по трансферу 22-летнего футболиста. Сумма трансфер составит 30 миллионов евро + бонусы.

В прошедшем сезоне Ереми Пино провел 35 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых успел отличиться 4 забитыми мячами и 0 голевыми передачами. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 30 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что Фабрицио Романо раскрыл подробности по Довбику и «Вильярреалу».

