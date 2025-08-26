Участник еврокубков от АПЛ усилится вингером Вильярреала
Ереми Пино присоединится к «Кристал Пэлас»
Испанский вингер «Вильярреала» Ереми Пино станет игроком «Кристал Пэлас». Об этом сообщает Фабрицио Романо.
По информации источника, между клубами достигнуто устное соглашение по трансферу 22-летнего футболиста. Сумма трансфер составит 30 миллионов евро + бонусы.
В прошедшем сезоне Ереми Пино провел 35 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых успел отличиться 4 забитыми мячами и 0 голевыми передачами. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 30 миллионов евро.
🚨🦅 Yeremy Pino to Crystal Palace, here we go! Verbal agreement in place between all parties involved.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 26, 2025
€30m fixed fee plus add-ons and long term deal for the winger who said yes to #CPFC leaving Villarreal.
Exclusive story from last week, confirmed. pic.twitter.com/FRcnBWUjnd
