Кубок Германии. Сможет ли Штутгарт присоединиться к элите победителей?
Сегодня действующие чемпионы начнут защиту своего титула
«Штутгарт», который является действующим победителем Кубка Германии, сможет присоединиться к элите клубов, защитивших этот титул.
26 августа состоится игра 1/32 финала Кубка Германии между командами «Айнтрахт Брауншвейг» и «Штутгарт». Начало встречи – в 21:45 по Киеву.
В истории только 8 клубов сумели успешно защитить этот трофей.
Список команд, которые выигрывали Кубок Германии дважды подряд
- Бавария (1966-1977, 2013-2014, 2019-2020)
- Шальке (2001-2002)
- Айнтрахт Франкфурт (1974-1975)
- Кёльн (1977-1978)
- Фортуна Дюссельдорф (1979-1980)
- Карлсруэ (1955-1956)
- РБ Лейпциг (2022-2023)
- Дрезднер (1940-1941)
За всю историю соревнования рекордсменом по количеству титулов является «Бавария» – 20. С большим отставанием на втором месте идет «Вердер» – 6. «Штутгарт» же выигрывал Кубок Германии 4 раза.
🏆 Reigning holders Stuttgart kick off their DFB Pokal campaign tonight! Can 𝗗𝗶𝗲 𝗥𝗼𝘁𝗲𝗻 join an elite club of 𝗯𝗮𝗰𝗸-𝘁𝗼-𝗯𝗮𝗰𝗸 German cup winners this season? 🎱 https://t.co/2uOPwJVie3 pic.twitter.com/lBeiCgfDIt— Flashscore.com (@Flashscorecom) August 26, 2025
