Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Кубок Германии. Сможет ли Штутгарт присоединиться к элите победителей?
Кубок Германии
26 августа 2025, 21:05 |
Сегодня действующие чемпионы начнут защиту своего титула

«Штутгарт», который является действующим победителем Кубка Германии, сможет присоединиться к элите клубов, защитивших этот титул.

26 августа состоится игра 1/32 финала Кубка Германии между командами «Айнтрахт Брауншвейг» и «Штутгарт». Начало встречи – в 21:45 по Киеву.

В истории только 8 клубов сумели успешно защитить этот трофей.

Список команд, которые выигрывали Кубок Германии дважды подряд

  • Бавария (1966-1977, 2013-2014, 2019-2020)
  • Шальке (2001-2002)
  • Айнтрахт Франкфурт (1974-1975)
  • Кёльн (1977-1978)
  • Фортуна Дюссельдорф (1979-1980)
  • Карлсруэ (1955-1956)
  • РБ Лейпциг (2022-2023)
  • Дрезднер (1940-1941)

За всю историю соревнования рекордсменом по количеству титулов является «Бавария» – 20. С большим отставанием на втором месте идет «Вердер» – 6. «Штутгарт» же выигрывал Кубок Германии 4 раза.

По теме:
Бавария достигла соглашения с форвардом гранда АПЛ
Брауншвейг – Штутгарт. Прогноз и анонс на матч Кубка Германии
Бавария может подписать двух звезд, которые больше не нужны МЮ
Штутгарт Кубок Германии по футболу Айнтрахт Брауншвейг статистика Кельн Фортуна Дюссельдорф Карлсруэ Вердер Шальке Бавария РБ Лейпциг Айнтрахт Франкфурт
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
