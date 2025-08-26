Кубок Германии. Сможет ли Штутгарт присоединиться к элите победителей?

«Штутгарт», который является действующим победителем Кубка Германии, сможет присоединиться к элите клубов, защитивших этот титул.

26 августа состоится игра 1/32 финала Кубка Германии между командами «Айнтрахт Брауншвейг» и «Штутгарт». Начало встречи – в 21:45 по Киеву.

В истории только 8 клубов сумели успешно защитить этот трофей.

Список команд, которые выигрывали Кубок Германии дважды подряд

Бавария (1966-1977, 2013-2014, 2019-2020)

Шальке (2001-2002)

Айнтрахт Франкфурт (1974-1975)

Кёльн (1977-1978)

Фортуна Дюссельдорф (1979-1980)

Карлсруэ (1955-1956)

РБ Лейпциг (2022-2023)

Дрезднер (1940-1941)

За всю историю соревнования рекордсменом по количеству титулов является «Бавария» – 20. С большим отставанием на втором месте идет «Вердер» – 6. «Штутгарт» же выигрывал Кубок Германии 4 раза.