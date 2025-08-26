КУРКО – об игре в основе Оболони: «Подошли и сказали, что надо выйти»

Защитник киевской «Оболони» Василий Курко прокомментировал поражение команды от «Металлиста 1925» (0:2) в матче 1/32 финала Кубка Украины.

– К сожалению, для Оболони результат неутешительный. Но мы увидели характер вашей команды. Пытались, создавали моменты, особенно на старте второго тайма. Где-то не дожали. Реализация сегодня все решила?

– Да, решила реализация. Где-то неуверенно мы начали игру. Хотели больше обороняться, наверное. Чего-то испугались команды соперника, потому что было много ребят, которые меньше играли. Они получили сегодня свой шанс. Поэтому где-то нервозность чувствовалась. В перерыве переговорили, получились увереннее. Сегодня немного подвела реализация.

– Если сравнивать с поединком в чемпионате, вроде бы все так же: моменты на моменты. Но Металлист реализовал и в конце второго тайма забил, после чего при счете 2:0 было гораздо сложнее что-нибудь решить.

– Да, в принципе, матчи схожи. Но сегодня было больше голевых моментов. И у нас были хорошие моменты, и у них. Им сегодня повезло, нам не повезло. В чемпионате тоже имели моменты, могли забить гол, возможно, тогда и выиграли.

– Вы сегодня вынужденно появились в стартовом составе, хотя тренерский штаб планировал ротацию. Мы видели, что Приймак должен был играть с первых минут. Что с ним произошло? Насколько неожиданным для вас был выход в старте?

– Неожиданно появился на самом деле. Хотя я с Владом живу в одной комнате, он еще вчера говорил, что у него чуть-чуть спазмирует задняя. Но вышел на разминку, почувствовал, что спазм не проходит. Ко мне подошли и сказали, что нужно выйти. Потому я со старта появился.

– В последних поединках и на протяжении чемпионата видим большой акцент тренерский штаб делает на стандарты. Против Движения стандарты решили многое, так же с Александрией. Сегодня также был момент у Ломницкого после стандарта. Огромное внимание действительно уделяется этому аспекту?

– Мы стараемся уделять внимание всем аспектам. Но, как видим, даже в европейских чемпионатах топовые команды очень многое забивают из стандартов. На самом деле очень велик процент голов в мировом футболе именно по стандартам. Потому мы не отстаем от этих тенденций и тоже стараемся работать над ними.