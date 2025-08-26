Байер подпишет 5-кратного победителя ЛЧ. Романо подтвердил трансфер
Лукас Васкес подпишет контракт с леверкузенцами
Испанский правый защитник Лукас Васкес вскоре перейдет в леверкузенский «Байер», сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.
По информации источника, 34-летний футболист уже прошел медосмотр, а во вторник подпишет с «фармацевтами» контракт.
Переход состоится на правах свободного агента, ведь летом покинул мадридский «Реал» после 17 лет пребывания в структуре королевского клуба.
В сезоне 2024/25 Лукас Васкес провел 53 матча на клубном уровне, отличившись 2 забитыми мячами и 8 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 5-кратного победителя Лиги чемпионов в 3 миллиона евро.
🚨💣 EXCLUSIVE: Lucas Vázquez to Bayer Leverkusen, here we go! 🔴⚫️— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 25, 2025
Deal agreed with former Real Madrid right back who joins Bayer as free agent.
Medical already done secretly and deal to be signed on Tuesday. Exclusive story from late night…
…and deal done. 🔐🇪🇸 #Bayer04 pic.twitter.com/5ZttUif1KA
