Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Байер подпишет 5-кратного победителя ЛЧ. Романо подтвердил трансфер
Германия
26 августа 2025, 09:41 |
466
0

Байер подпишет 5-кратного победителя ЛЧ. Романо подтвердил трансфер

Лукас Васкес подпишет контракт с леверкузенцами

26 августа 2025, 09:41 |
466
0
Байер подпишет 5-кратного победителя ЛЧ. Романо подтвердил трансфер
Getty Images/Global Images Ukraine. Лукас Васкес

Испанский правый защитник Лукас Васкес вскоре перейдет в леверкузенский «Байер», сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, 34-летний футболист уже прошел медосмотр, а во вторник подпишет с «фармацевтами» контракт.

Переход состоится на правах свободного агента, ведь летом покинул мадридский «Реал» после 17 лет пребывания в структуре королевского клуба.

В сезоне 2024/25 Лукас Васкес провел 53 матча на клубном уровне, отличившись 2 забитыми мячами и 8 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 5-кратного победителя Лиги чемпионов в 3 миллиона евро.

По теме:
Довбик определился с клубом, где хочет продолжить карьеру. Идут переговоры
Кастильо стал вторым самым дорогим новичком в истории Александрии
ОФИЦИАЛЬНО. Рух подписал 18-летнего бразильца
Лукас Васкес Байер трансферы трансферы Бундеслиги Фабрицио Романо свободный агент
Дмитрий Вус Источник: Фабрицио Романо
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Итаума планирует провести следующий бой за титул чемпиона в супертяжах
Бокс | 25 августа 2025, 14:02 6
Итаума планирует провести следующий бой за титул чемпиона в супертяжах
Итаума планирует провести следующий бой за титул чемпиона в супертяжах

Фрэнк Уоррен намерен организовать поединок британца с Кубратом Пулевым или Филипом Хрговичем

ШАХОВ: «Он лидера Динамо выгнал с тренировки, послал. Как за него драться?»
Футбол | 26 августа 2025, 07:12 23
ШАХОВ: «Он лидера Динамо выгнал с тренировки, послал. Как за него драться?»
ШАХОВ: «Он лидера Динамо выгнал с тренировки, послал. Как за него драться?»

Андрей Шахов отреагировал на конфликт в клубе

Источник: Ребров вызовет в сборную Украины 25 футболистов. Известны имена
Футбол | 25.08.2025, 13:24
Источник: Ребров вызовет в сборную Украины 25 футболистов. Известны имена
Источник: Ребров вызовет в сборную Украины 25 футболистов. Известны имена
Александр КУЧЕР: «У сборной накануне старта в отборе серьезные проблемы»
Футбол | 26.08.2025, 09:47
Александр КУЧЕР: «У сборной накануне старта в отборе серьезные проблемы»
Александр КУЧЕР: «У сборной накануне старта в отборе серьезные проблемы»
Элина Свитолина – Анна Бондар. Досадное поражение на USO. Видеообзор матча
Теннис | 26.08.2025, 05:32
Элина Свитолина – Анна Бондар. Досадное поражение на USO. Видеообзор матча
Элина Свитолина – Анна Бондар. Досадное поражение на USO. Видеообзор матча
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Луиш Фигу назвал трех футболистов, которые превзошли Лионеля Месси
Луиш Фигу назвал трех футболистов, которые превзошли Лионеля Месси
25.08.2025, 03:08 6
Футбол
Усика предупредили, что у него будут проблемы. Советуют не драться с ним
Усика предупредили, что у него будут проблемы. Советуют не драться с ним
25.08.2025, 02:15 3
Бокс
Рейтинг ко Дню Независимости. 100 лучших спортсменов в истории Украины
Рейтинг ко Дню Независимости. 100 лучших спортсменов в истории Украины
24.08.2025, 11:00 80
Другие виды
Рой ДЖОНС: «Усик? Этот бой – просто ад, ему не нужно с ним драться»
Рой ДЖОНС: «Усик? Этот бой – просто ад, ему не нужно с ним драться»
25.08.2025, 03:27
Бокс
Шахтер оформил дорогой трансфер. Футболист попрощался с клубом
Шахтер оформил дорогой трансфер. Футболист попрощался с клубом
24.08.2025, 09:20 23
Футбол
15-я ракетка мира вылетела с US Open 2025, проиграв третий сет со счета 5:1
15-я ракетка мира вылетела с US Open 2025, проиграв третий сет со счета 5:1
25.08.2025, 00:07 1
Теннис
Ванат согласился покинуть Динамо и перейти в чемпионат Испании
Ванат согласился покинуть Динамо и перейти в чемпионат Испании
25.08.2025, 09:27 44
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрок Динамо Хачериди нашел себе новый профи-клуб
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрок Динамо Хачериди нашел себе новый профи-клуб
25.08.2025, 16:02 34
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем