Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
US Open
26 августа 2025, 08:01 |
Марта Костюк – Кэти Бултер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/64 финала US Open 2025

Марта Костюк – Кэти Бултер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Коллаж Sport.ua

26 августа украинская теннисистка Марта Костюк (WTA 28) начнет выступления на Открытом чемпионате США 2025.

В первом раунде украинка сыграет против Кэти Бултер (Великобритания, WTA 48). Поединок состоится первым запуском на Grandstand. Ориентировочное время начала матча – 18:00 по Киеву.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Это будет вторая встреча соперниц. Счет 1:0 в пользу Бултер.

Победительница противостояния во втором круге поборется против Зейнеп Сонмез.

📺 Видеотрансляция

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

ТУРНИРНАЯ СЕТКА

Марта Костюк Кэти Бултер смотреть онлайн US Open 2025
