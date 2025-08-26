Марта Костюк – Кэти Бултер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

26 августа украинская теннисистка Марта Костюк (WTA 28) начнет выступления на Открытом чемпионате США 2025.

В первом раунде украинка сыграет против Кэти Бултер (Великобритания, WTA 48). Поединок состоится первым запуском на Grandstand. Ориентировочное время начала матча – 18:00 по Киеву.

Это будет вторая встреча соперниц. Счет 1:0 в пользу Бултер.

Победительница противостояния во втором круге поборется против Зейнеп Сонмез.

