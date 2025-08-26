Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  ФОТО. Звезду футбола обвинили в измене. Он хотел «секс втроем»
26 августа 2025, 05:04
ФОТО. Звезду футбола обвинили в измене. Он хотел «секс втроем»

Давид Луис хотел немного развлечься

ФОТО. Звезду футбола обвинили в измене. Он хотел «секс втроем»
Instagram. Давид Луис

Экс-футболист «Челси» и «Арсенала» Давид Луис оказался в центре скандала из-за обвинений в измене.

Модель Кароль Кавальканте заявила, что футболист предлагал ей «секс втроем». Она опубликовала якобы их личные сообщения.

Агентство Луиса и отель Magna Praia опровергли факт личной встречи. Сам Давид утверждает, что уверен в своей правоте.

Невеста футболиста Бруна Лурейро написала загадочный пост после скандала:

«Надеюсь, что хорошие времена найдут вас, где бы вы ни были, даже в самые обычные дни. Пусть они придут неожиданно, как прекрасное совпадение, словно написанное вселенной. Пусть они станут источником покоя после трудного дня. Пусть хорошие времена всегда сопровождают вас, даже когда вы их не ищете».

Lulinnha
А Давид знает толк в развлечениях... 
