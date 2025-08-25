Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Макс Доуман возглавил список самых молодых игроков сезона в топ-5 лигах
Англия
25 августа 2025, 23:07 |
54
0

Макс Доуман возглавил список самых молодых игроков сезона в топ-5 лигах

Кто еще входит в топ-15 этого списка?

25 августа 2025, 23:07 |
54
0
Макс Доуман возглавил список самых молодых игроков сезона в топ-5 лигах
Getty Images/Global Images Ukraine. Макс Доуман

Макс Доуман, сыграв в возрасте 15 лет и 7 месяцев за «Арсенал» в матче АПЛ, стал самым молодым игроком текущего сезона в топ-5 европейских чемпионатах.

Портал Transfermarkt опубликовал пятнадцать самых молодых футболистов, которые уже успели сыграть в сезоне 2025/26 в своих чемпионатах.

Интересным фактом является то, что 10 из 15 игроков представляют французскую Лигу 1.

Самые молодые игроки топ-5 европейских чемпионатов в сезоне 2025/26

  • 15 лет, 7 месяцев – Макс Доуман (Арсенал)
  • 16 лет, 7 месяцев – Брайан Маджо (Метц)
  • 17 лет, 5 месяцев – Руди Матондо (Осер)
  • 17 лет, 5 месяцев – Алексис Восса (Тулуза)
  • 17 лет, 5 месяцев – Франческо Камарда (Лечче)
  • 17 лет, 6 месяцев – Леннарт Карль (Бавария)
  • 17 лет, 6 месяцев – Ибрагим Мбае (ПСЖ)
  • 17 лет, 6 месяцев – Адеаган Гоффи (Лилль)
  • 17 лет, 6 месяцев – Тайлел Тати (Нант)
  • 17 лет, 8 месяцев – Деррил Бакола (Марсель)
  • 17 лет, 10 месяцев – Давинчи (Хетафе)
  • 17 лет, 10 месяцев – Мохамед Мейте (Ренн)
  • 17 лет, 10 месяцев – Айюб Буадди (Лилль)
  • 18 лет, 0 месяцев – Франко Мастантуоно (Реал)
  • 18 лет, 0 месяцев – Проспер Петер (Анже)
По теме:
Хаби АЛОНСО: «Он – наше настоящее и будущее»
Матч Овьедо против Реала запомнился интересными статистическими фактами
По двое из Арсенала и Фулхэма. Топ-5 самых молодых дебютантов в истории АПЛ
Transfermarkt молодые таланты Франко Мастантуоно статистика
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Динамо получило официальное предложение по Ванату. Есть ответ Суркиса
Футбол | 25 августа 2025, 18:45 13
Динамо получило официальное предложение по Ванату. Есть ответ Суркиса
Динамо получило официальное предложение по Ванату. Есть ответ Суркиса

Киевляне отказались продавать украинца в «Жирону»

Лунин получил предложение от культового клуба. Уже решил, за кого играть
Футбол | 25 августа 2025, 04:03 6
Лунин получил предложение от культового клуба. Уже решил, за кого играть
Лунин получил предложение от культового клуба. Уже решил, за кого играть

Андрей получил предложение от «МЮ»

Назван рейтинг самых богатых боксеров в истории. Усик заработал много денег
Бокс | 25.08.2025, 07:59
Назван рейтинг самых богатых боксеров в истории. Усик заработал много денег
Назван рейтинг самых богатых боксеров в истории. Усик заработал много денег
Ванат согласился покинуть Динамо и перейти в чемпионат Испании
Футбол | 25.08.2025, 09:27
Ванат согласился покинуть Динамо и перейти в чемпионат Испании
Ванат согласился покинуть Динамо и перейти в чемпионат Испании
ВИДЕО. Гравенберх открыл счет для Ливерпуля в матче с Ньюкаслом
Футбол | 25.08.2025, 22:41
ВИДЕО. Гравенберх открыл счет для Ливерпуля в матче с Ньюкаслом
ВИДЕО. Гравенберх открыл счет для Ливерпуля в матче с Ньюкаслом
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Мирон МАРКЕВИЧ: «Грустно на это смотреть. Нет ни мастерства, ни самоотдачи»
Мирон МАРКЕВИЧ: «Грустно на это смотреть. Нет ни мастерства, ни самоотдачи»
24.08.2025, 01:19 3
Футбол
ЧМ по волейболу. Украина одержала сверхсложную победу над аутсайдером
ЧМ по волейболу. Украина одержала сверхсложную победу над аутсайдером
23.08.2025, 17:43 4
Волейбол
Усика предупредили, что у него будут проблемы. Советуют не драться с ним
Усика предупредили, что у него будут проблемы. Советуют не драться с ним
25.08.2025, 02:15 3
Бокс
Луиш Фигу назвал трех футболистов, которые превзошли Лионеля Месси
Луиш Фигу назвал трех футболистов, которые превзошли Лионеля Месси
25.08.2025, 03:08 6
Футбол
Рой ДЖОНС: «Усик? Этот бой – просто ад, ему не нужно с ним драться»
Рой ДЖОНС: «Усик? Этот бой – просто ад, ему не нужно с ним драться»
25.08.2025, 03:27
Бокс
Известна реакция Ярмоленко после того, как его выгнал Шовковский
Известна реакция Ярмоленко после того, как его выгнал Шовковский
25.08.2025, 04:42 6
Футбол
Йожеф САБО: «Я не знаю, зачем ПСЖ взяли этого футболиста»
Йожеф САБО: «Я не знаю, зачем ПСЖ взяли этого футболиста»
25.08.2025, 09:05 1
Футбол
Рейтинг ко Дню Независимости. 100 лучших спортсменов в истории Украины
Рейтинг ко Дню Независимости. 100 лучших спортсменов в истории Украины
24.08.2025, 11:00 80
Другие виды
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем