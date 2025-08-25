Макс Доуман возглавил список самых молодых игроков сезона в топ-5 лигах

Макс Доуман, сыграв в возрасте 15 лет и 7 месяцев за «Арсенал» в матче АПЛ, стал самым молодым игроком текущего сезона в топ-5 европейских чемпионатах.

Портал Transfermarkt опубликовал пятнадцать самых молодых футболистов, которые уже успели сыграть в сезоне 2025/26 в своих чемпионатах.

Интересным фактом является то, что 10 из 15 игроков представляют французскую Лигу 1.

Самые молодые игроки топ-5 европейских чемпионатов в сезоне 2025/26

15 лет, 7 месяцев – Макс Доуман (Арсенал)

16 лет, 7 месяцев – Брайан Маджо (Метц)

17 лет, 5 месяцев – Руди Матондо (Осер)

17 лет, 5 месяцев – Алексис Восса (Тулуза)

17 лет, 5 месяцев – Франческо Камарда (Лечче)

17 лет, 6 месяцев – Леннарт Карль (Бавария)

17 лет, 6 месяцев – Ибрагим Мбае (ПСЖ)

17 лет, 6 месяцев – Адеаган Гоффи (Лилль)

17 лет, 6 месяцев – Тайлел Тати (Нант)

17 лет, 8 месяцев – Деррил Бакола (Марсель)

17 лет, 10 месяцев – Давинчи (Хетафе)

17 лет, 10 месяцев – Мохамед Мейте (Ренн)

17 лет, 10 месяцев – Айюб Буадди (Лилль)

18 лет, 0 месяцев – Франко Мастантуоно (Реал)

18 лет, 0 месяцев – Проспер Петер (Анже)