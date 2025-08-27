Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
27 августа 2025, 04:00
Легенда Ромы: «Быстрее продадим Довбика туда, чтобы не передумали»

Франческо Грациани призвал римлян продать Артема

Легенда Ромы: «Быстрее продадим Довбика туда, чтобы не передумали»
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Знаменитый игрок сборной Италии Франческо Грациани призвал «Рому» продать украинского нападающего Артема Довбика, которым активно интересуется «Вильярреал».

«Эван Фергюсон? Этот игрок мне нравится, он умеет выгрызать мяч, много бегает, знает, как играть с партнерами. Артем Довбик? Давайте как можно быстрее продадим его «Вильярреалу», пока те не передумали. Артем даже главному тренеру не нравится», – отметил Грациани.

В прошлом сезоне в активе Довбика 44 матча, 17 голов и четыре ассиста. Ранее сообщалось, что трансфер Довбика рассматривает «Ювентус».

Франческо Грациани Рома Рим Вильярреал трансферы Артем Довбик трансферы Ла Лиги трансферы Серии A Саша Тавольери
Дмитрий Олейник Источник: Retesport
