Лидер Ливерпуля отдал ассист в каждой из последних встреч против Ньюкасла
Салах может продолжить результативную серию уже сегодня
Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах отдал результативную передачу в каждом из последних 6 матчей против «Ньюкасла» в АПЛ (7).
25 августа на «Сент-Джеймс Парк» состоится встреча 2-го тура чемпионата Англии между командами «Ньюкасл» и «Ливерпуль». Начало игры – в 22:00 по Киеву.
В последних 6 матчах против «сорок» в Премьер-лиге Салах забил 4 гола и отдал 7 ассистов. Команда египтянина в этом противостоянии может продолжить свою беспроигрышную серию.
По итогам прошлого розыгрыша АПЛ Салах в 38 поединках отметился 47 результативными действиями (29 Г + 18 А). В нынешней кампании он забил один гол в одном матче против «Борнмута» (4:2).
…or should we say ‘S🅰️l🅰️h’s l🅰️st 6 g🅰️mes 🅰️g🅰️inst Newc🅰️stle’? 🇪🇬👑— Flashscore.com (@Flashscorecom) August 25, 2025
Can he assist in a 7️⃣th straight meeting tonight? 🤔https://t.co/AtL7GcaPvm pic.twitter.com/vvJKXGBnDr
