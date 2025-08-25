Лидер Ливерпуля отдал ассист в каждой из последних встреч против Ньюкасла

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах отдал результативную передачу в каждом из последних 6 матчей против «Ньюкасла» в АПЛ (7).

25 августа на «Сент-Джеймс Парк» состоится встреча 2-го тура чемпионата Англии между командами «Ньюкасл» и «Ливерпуль». Начало игры – в 22:00 по Киеву.

В последних 6 матчах против «сорок» в Премьер-лиге Салах забил 4 гола и отдал 7 ассистов. Команда египтянина в этом противостоянии может продолжить свою беспроигрышную серию.

По итогам прошлого розыгрыша АПЛ Салах в 38 поединках отметился 47 результативными действиями (29 Г + 18 А). В нынешней кампании он забил один гол в одном матче против «Борнмута» (4:2).