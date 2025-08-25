Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Лидер Ливерпуля отдал ассист в каждой из последних встреч против Ньюкасла
Англия
25 августа 2025, 21:21 | Обновлено 25 августа 2025, 21:36
192
0

Лидер Ливерпуля отдал ассист в каждой из последних встреч против Ньюкасла

Салах может продолжить результативную серию уже сегодня

25 августа 2025, 21:21 | Обновлено 25 августа 2025, 21:36
192
0
Лидер Ливерпуля отдал ассист в каждой из последних встреч против Ньюкасла
Getty Images/Global Images Ukraine. Мохамед Салах

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах отдал результативную передачу в каждом из последних 6 матчей против «Ньюкасла» в АПЛ (7).

25 августа на «Сент-Джеймс Парк» состоится встреча 2-го тура чемпионата Англии между командами «Ньюкасл» и «Ливерпуль». Начало игры – в 22:00 по Киеву.

В последних 6 матчах против «сорок» в Премьер-лиге Салах забил 4 гола и отдал 7 ассистов. Команда египтянина в этом противостоянии может продолжить свою беспроигрышную серию.

По итогам прошлого розыгрыша АПЛ Салах в 38 поединках отметился 47 результативными действиями (29 Г + 18 А). В нынешней кампании он забил один гол в одном матче против «Борнмута» (4:2).

По теме:
Ньюкасл и Ливерпуль назвали стартовые составы на топ-матч АПЛ
Стартовый нападающий Ньюкасла не забивает в АПЛ уже 15 матчей подряд
Ливерпуль не проигрывает Ньюкаслу в Премьер-лиге уже 17 матчей подряд
Ливерпуль Ньюкасл чемпионат Англии по футболу статистика Английская Премьер-лига Ньюкасл - Ливерпуль Мохамед Салах
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Усика предупредили, что у него будут проблемы. Советуют не драться с ним
Бокс | 25 августа 2025, 02:15 3
Усика предупредили, что у него будут проблемы. Советуют не драться с ним
Усика предупредили, что у него будут проблемы. Советуют не драться с ним

Даниил Донченко – о бое с Джейком Полом

Луиш Фигу назвал трех футболистов, которые превзошли Лионеля Месси
Футбол | 25 августа 2025, 03:08 5
Луиш Фигу назвал трех футболистов, которые превзошли Лионеля Месси
Луиш Фигу назвал трех футболистов, которые превзошли Лионеля Месси

Португалец выделил Пеле, Роналду и Эусебиу

МИЛЕВСКИЙ: «Вы серьезно? Так Ярмоленко поздравили, стыдно»
Футбол | 25.08.2025, 21:35
МИЛЕВСКИЙ: «Вы серьезно? Так Ярмоленко поздравили, стыдно»
МИЛЕВСКИЙ: «Вы серьезно? Так Ярмоленко поздравили, стыдно»
Динамо получило официальное предложение по Ванату. Есть ответ Суркиса
Футбол | 25.08.2025, 18:45
Динамо получило официальное предложение по Ванату. Есть ответ Суркиса
Динамо получило официальное предложение по Ванату. Есть ответ Суркиса
Назван рейтинг самых богатых боксеров в истории. Усик заработал много денег
Бокс | 25.08.2025, 07:59
Назван рейтинг самых богатых боксеров в истории. Усик заработал много денег
Назван рейтинг самых богатых боксеров в истории. Усик заработал много денег
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Йожеф САБО: «Я не знаю, зачем ПСЖ взяли этого футболиста»
Йожеф САБО: «Я не знаю, зачем ПСЖ взяли этого футболиста»
25.08.2025, 09:05 1
Футбол
«Вы это увидите. Это еще не все». Луческу – о Забарном и конкуренции в ПСЖ
«Вы это увидите. Это еще не все». Луческу – о Забарном и конкуренции в ПСЖ
24.08.2025, 13:29 4
Футбол
Тедди АТЛАС: «Это лучший супертяж в истории. Настоящий подонок»
Тедди АТЛАС: «Это лучший супертяж в истории. Настоящий подонок»
24.08.2025, 10:40
Бокс
Оскар ДЕ ЛА ХОЙЯ: «Он буквально GOAT в мире бокса, лучших не было»
Оскар ДЕ ЛА ХОЙЯ: «Он буквально GOAT в мире бокса, лучших не было»
24.08.2025, 11:30 2
Бокс
Шахтер оформил дорогой трансфер. Футболист попрощался с клубом
Шахтер оформил дорогой трансфер. Футболист попрощался с клубом
24.08.2025, 09:20 22
Футбол
Рейтинг ко Дню Независимости. 100 лучших спортсменов в истории Украины
Рейтинг ко Дню Независимости. 100 лучших спортсменов в истории Украины
24.08.2025, 11:00 83
Другие виды
Рой ДЖОНС: «Усик? Этот бой – просто ад, ему не нужно с ним драться»
Рой ДЖОНС: «Усик? Этот бой – просто ад, ему не нужно с ним драться»
25.08.2025, 03:27
Бокс
Ванат согласился покинуть Динамо и перейти в чемпионат Испании
Ванат согласился покинуть Динамо и перейти в чемпионат Испании
25.08.2025, 09:27 44
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем