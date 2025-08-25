Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ливерпуль не проигрывает Ньюкаслу в Премьер-лиге уже 17 матчей подряд
Англия
25 августа 2025, 20:38 |
125
1

Ливерпуль не проигрывает Ньюкаслу в Премьер-лиге уже 17 матчей подряд

Сегодня, 25 августа, эти команды снова встретятся на поле

25 августа 2025, 20:38 |
125
1
Ливерпуль не проигрывает Ньюкаслу в Премьер-лиге уже 17 матчей подряд
Getty Images/Global Images Ukraine

«Ливерпуль» в последних 17 встречах АПЛ против «Ньюкасла» не потерпел ни одного поражения – 12 побед и 5 ничьих.

25 августа на стадионе «Сент-Джеймс Парк» состоится поединок 2-го тура чемпионата Англии между командами «Ньюкасл» и «Ливерпуль». Начало игры – в 22:00 по Киеву.

Последний раз «сороки» одержали победу над «мерсисайдцами» в Премьер-лиге 6 января 2015 года на домашней арене (2:0).

Если учитывать все соревнования, последняя встреча между этими командами, состоявшаяся 16 марта 2025 года, завершилась победой «Ньюкасла» в финале Кубка английской лиги со счетом 2:1.

По теме:
Лидер Ливерпуля отдал ассист в каждой из последних встреч против Ньюкасла
Ньюкасл и Ливерпуль назвали стартовые составы на топ-матч АПЛ
Стартовый нападающий Ньюкасла не забивает в АПЛ уже 15 матчей подряд
Ливерпуль Ньюкасл чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Ньюкасл - Ливерпуль статистика
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Изаки в Шахтере: трудолюбивый вундеркинд, призванный заменить Судакова
Футбол | 25 августа 2025, 15:27 86
Изаки в Шахтере: трудолюбивый вундеркинд, призванный заменить Судакова
Изаки в Шахтере: трудолюбивый вундеркинд, призванный заменить Судакова

«Горняки» подписывают очередного бразильского таланта

Севилья – Хетафе. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Футбол | 25 августа 2025, 22:01 0
Севилья – Хетафе. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Севилья – Хетафе. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании

Поединок состоится 25 августа в 22:30 по Киеву

Йожеф САБО: «Я не знаю, зачем ПСЖ взяли этого футболиста»
Футбол | 25.08.2025, 09:05
Йожеф САБО: «Я не знаю, зачем ПСЖ взяли этого футболиста»
Йожеф САБО: «Я не знаю, зачем ПСЖ взяли этого футболиста»
Назван рейтинг самых богатых боксеров в истории. Усик заработал много денег
Бокс | 25.08.2025, 07:59
Назван рейтинг самых богатых боксеров в истории. Усик заработал много денег
Назван рейтинг самых богатых боксеров в истории. Усик заработал много денег
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрок Динамо Хачериди нашел себе новый профи-клуб
Футбол | 25.08.2025, 16:02
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрок Динамо Хачериди нашел себе новый профи-клуб
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрок Динамо Хачериди нашел себе новый профи-клуб
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Victor673256ua
І ніщо не вказує на те, що ситуація має змінитися
Ответить
0
Популярные новости
Лунин получил предложение от культового клуба. Уже решил, за кого играть
Лунин получил предложение от культового клуба. Уже решил, за кого играть
25.08.2025, 04:03 6
Футбол
Мирон МАРКЕВИЧ: «Грустно на это смотреть. Нет ни мастерства, ни самоотдачи»
Мирон МАРКЕВИЧ: «Грустно на это смотреть. Нет ни мастерства, ни самоотдачи»
24.08.2025, 01:19 3
Футбол
Рейтинг ко Дню Независимости. 100 лучших спортсменов в истории Украины
Рейтинг ко Дню Независимости. 100 лучших спортсменов в истории Украины
24.08.2025, 11:00 83
Другие виды
Луиш Фигу назвал трех футболистов, которые превзошли Лионеля Месси
Луиш Фигу назвал трех футболистов, которые превзошли Лионеля Месси
25.08.2025, 03:08 5
Футбол
Рой ДЖОНС: «Усик? Этот бой – просто ад, ему не нужно с ним драться»
Рой ДЖОНС: «Усик? Этот бой – просто ад, ему не нужно с ним драться»
25.08.2025, 03:27
Бокс
Тони БЕЛЛЬЮ: «Хотите боя с Усиком? Он не победит этих двух боксеров»
Тони БЕЛЛЬЮ: «Хотите боя с Усиком? Он не победит этих двух боксеров»
24.08.2025, 00:46 1
Бокс
«Вы это увидите. Это еще не все». Луческу – о Забарном и конкуренции в ПСЖ
«Вы это увидите. Это еще не все». Луческу – о Забарном и конкуренции в ПСЖ
24.08.2025, 13:29 4
Футбол
Американский супертяж: «Он старый, скучный, как Кличко»
Американский супертяж: «Он старый, скучный, как Кличко»
25.08.2025, 01:38 7
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем