Ливерпуль не проигрывает Ньюкаслу в Премьер-лиге уже 17 матчей подряд
Сегодня, 25 августа, эти команды снова встретятся на поле
«Ливерпуль» в последних 17 встречах АПЛ против «Ньюкасла» не потерпел ни одного поражения – 12 побед и 5 ничьих.
25 августа на стадионе «Сент-Джеймс Парк» состоится поединок 2-го тура чемпионата Англии между командами «Ньюкасл» и «Ливерпуль». Начало игры – в 22:00 по Киеву.
Последний раз «сороки» одержали победу над «мерсисайдцами» в Премьер-лиге 6 января 2015 года на домашней арене (2:0).
Если учитывать все соревнования, последняя встреча между этими командами, состоявшаяся 16 марта 2025 года, завершилась победой «Ньюкасла» в финале Кубка английской лиги со счетом 2:1.
Liverpool's last 17 Premier League matches against Newcastle:— Football on TNT Sports (@footballontnt) August 25, 2025
✅ 12 wins
🤝 5 draws
❌ 0 losses
Their last defeat against them in the league was back in 2015, when Steve McClaren was still Newcastle's manager 😲 pic.twitter.com/QPhdi7Zldx
