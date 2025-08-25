Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Бавария достигла соглашения с форвардом гранда АПЛ
Германия
Бавария достигла соглашения с форвардом гранда АПЛ

Николас Джексон может перебраться в мюнхенский клуб

Бавария достигла соглашения с форвардом гранда АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Николас Джексон

Мюнхенская «Бавария» достигла соглашения с сенегальским форвардом лондонского «Челси» Николасом Джексоном. Об этом сообщает Кристиан Фальк.

По информации источника, немецкий клуб согласовал с 24-летним футболистом условия контракта. Переговоры между клубами продолжаются, «Бавария» намерен арендовать футболиста.

В прошедшем сезоне Николас Джексон провел 37 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых успел отличиться 13 забитыми мячами и 6 голевыми передачами. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 50 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что «Борнмут» близок к подписанию защитника «Челси».

Николас Джексон Челси Бавария трансферы трансферы АПЛ трансферы Бундеслиги Кристиан Фальк
Даниил Кирияка Источник: X (Twitter)
