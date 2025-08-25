Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Команда Фрэнка Лэмпарда повторила достижение 1935 года
Чемпионшип
25 августа 2025, 17:54
Команда Фрэнка Лэмпарда повторила достижение 1935 года

«Ковентри» удачно начал сезон в Чемпионшипе

Getty Images/Global Images Ukraine

В матче третьего тура Чемпионшипа «Ковентри» дома победил «КПР» со счетом 7:1.

Таким образом, «Ковентри» впервые с сентября 1935 года забил 5+ голов в двух играх лиги подряд (в прошлом туре была одержана победа на выезде над «Дерби Каунти» со счетом 5:3).

Команды, забившие 7+ голов в Чемпионшипе с сезона 2004/05

  • 8 – Борнмут, Уиган
  • 7 – Фулхэм (трижды), Брентфорд (дважды), Норвич (дважды), Вест Бромвич Альбион (дважды), Ноттингем Форест, Питерборо, Лидс Юнайтед, Рединг, Уотфорд, Ковентри

Также «Ковентри» отличился тем, что собрал самую большую зрительскую аудиторию этого уик-энда в Чемпионшипе – 29 015 зрителей.

Самые посещаемые матчи Чемпионшипа (23-24 августа)

  • 29 015 – Ковентри
  • 28 922 – Саутгемптон
  • 27 849 – Дерби Каунти
  • 27 342 – Бирмингем Сити
  • 26 835 – Шеффилд Юнайтед
  • 26 381 – Норвич
  • 22 183 – Чарльтон
  • 20 518 – Халл Сити

После трех туров Чемпионшипа «Ковентри» занимает третье место, имея в своем активе 7 набранных очков. Напомним, что главным тренером команды является Фрэнк Лэмпард.

чемпионат Англии по футболу Чемпионшип Ковентри Фрэнк Лэмпард болельщики статистика
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
