Команда Фрэнка Лэмпарда повторила достижение 1935 года

В матче третьего тура Чемпионшипа «Ковентри» дома победил «КПР» со счетом 7:1.

Таким образом, «Ковентри» впервые с сентября 1935 года забил 5+ голов в двух играх лиги подряд (в прошлом туре была одержана победа на выезде над «Дерби Каунти» со счетом 5:3).

Команды, забившие 7+ голов в Чемпионшипе с сезона 2004/05

Также «Ковентри» отличился тем, что собрал самую большую зрительскую аудиторию этого уик-энда в Чемпионшипе – 29 015 зрителей.

Самые посещаемые матчи Чемпионшипа (23-24 августа)

После трех туров Чемпионшипа «Ковентри» занимает третье место, имея в своем активе 7 набранных очков. Напомним, что главным тренером команды является Фрэнк Лэмпард.

