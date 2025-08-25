Команда Фрэнка Лэмпарда повторила достижение 1935 года
«Ковентри» удачно начал сезон в Чемпионшипе
В матче третьего тура Чемпионшипа «Ковентри» дома победил «КПР» со счетом 7:1.
Таким образом, «Ковентри» впервые с сентября 1935 года забил 5+ голов в двух играх лиги подряд (в прошлом туре была одержана победа на выезде над «Дерби Каунти» со счетом 5:3).
Команды, забившие 7+ голов в Чемпионшипе с сезона 2004/05
- 8 – Борнмут, Уиган
- 7 – Фулхэм (трижды), Брентфорд (дважды), Норвич (дважды), Вест Бромвич Альбион (дважды), Ноттингем Форест, Питерборо, Лидс Юнайтед, Рединг, Уотфорд, Ковентри
Также «Ковентри» отличился тем, что собрал самую большую зрительскую аудиторию этого уик-энда в Чемпионшипе – 29 015 зрителей.
Самые посещаемые матчи Чемпионшипа (23-24 августа)
- 29 015 – Ковентри
- 28 922 – Саутгемптон
- 27 849 – Дерби Каунти
- 27 342 – Бирмингем Сити
- 26 835 – Шеффилд Юнайтед
- 26 381 – Норвич
- 22 183 – Чарльтон
- 20 518 – Халл Сити
После трех туров Чемпионшипа «Ковентри» занимает третье место, имея в своем активе 7 набранных очков. Напомним, что главным тренером команды является Фрэнк Лэмпард.
7⃣ or more goals in a #Championship game (fr. 2004/05):— playmakerstats (@playmaker_EN) August 25, 2025
8⚽️: Bournemouth, Wigan
7⚽️: 💥COVENTRY*💥, Fulham (x3), Brentford (x2), Norwich (x2), West Brom (x2), Forest, Peterborough, Leeds, Reading, Watford
* 7-1 winners over QPR on Saturday. #PUSB @Coventry_City pic.twitter.com/KoQbluxWk1
7 – With their 7-1 victory over QPR this weekend, @Coventry_City have now netted 5+ goals in back-to-back league games for the first time since September 1935. Demolition. #OptaOnEFL pic.twitter.com/0qiN3o7FU5— OptaJoe (@OptaJoe) August 25, 2025
Highest attendances in the Championship this weekend:— Second Tier podcast (@secondtierpod) August 25, 2025
1⃣ Coventry - 29,015
2️⃣ Southampton - 28,922
3️⃣ Derby - 27,849
4️⃣ Birmingham City - 27,342
5️⃣ Sheffield United - 26,835
6️⃣ Norwich - 26,381
7⃣ Charlton - 22,183
8⃣ Hull - 20,518 pic.twitter.com/VxWylSh7oK
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Евгений подписал контракт с «Черноморцем»
Форвард киевского клуба заинтересован в предложении «Жироны»