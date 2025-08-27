Во Франции сообщили, как Забарный относится к Сафонову. ПСЖ принял решение

Сага с трансфером украинского защитника Ильи Забарного подошла к концу. Победитель Лиги чемпионов «ПСЖ» официально объявил о переходе Забарного из английского «Борнмута».

По информации французских СМИ, в настоящее время в команде нет никаких конфликтных ситуаций между Ильей и Матвеем Сафоновым. Внутри клуба между обоими игроками уважительные и профессиональные отношения. Оба ведут себя вежливо друг к другу.

Для предотвращения возможных конфликтов боссы парижан решили следить за тем, чтобы оба игрока не попадали в один кадр на фото или видео, обнародованных пресс-службой клуба.

В сезоне 2024/25 Забарный провел 39 матчей на клубном уровне. Ранее стала известна зарплата Забарного в «ПСЖ».