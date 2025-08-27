Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Во Франции сообщили, как Забарный относится к Сафонову. ПСЖ принял решение
Франция
27 августа 2025, 06:22 | Обновлено 27 августа 2025, 07:11
1186
0

Во Франции сообщили, как Забарный относится к Сафонову. ПСЖ принял решение

Между игроками нет никаких конфликтов

27 августа 2025, 06:22 | Обновлено 27 августа 2025, 07:11
1186
0
Во Франции сообщили, как Забарный относится к Сафонову. ПСЖ принял решение
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

Сага с трансфером украинского защитника Ильи Забарного подошла к концу. Победитель Лиги чемпионов «ПСЖ» официально объявил о переходе Забарного из английского «Борнмута».

По информации французских СМИ, в настоящее время в команде нет никаких конфликтных ситуаций между Ильей и Матвеем Сафоновым. Внутри клуба между обоими игроками уважительные и профессиональные отношения. Оба ведут себя вежливо друг к другу.

Для предотвращения возможных конфликтов боссы парижан решили следить за тем, чтобы оба игрока не попадали в один кадр на фото или видео, обнародованных пресс-службой клуба.

В сезоне 2024/25 Забарный провел 39 матчей на клубном уровне. Ранее стала известна зарплата Забарного в «ПСЖ».

По теме:
На радость Забарному. ПСЖ решил продать двоих центральных защитников
Кандидат из Ла Лиги. ПСЖ нашел новый клуб ненужному игроку
ПСЖ пытался выгнать украинского военного со стадиона из-за флага Украины
Илья Забарный Матвей Сафонов Лига 1 (Франция) чемпионат Франции по футболу ПСЖ
Дмитрий Олейник Источник: Le Parisien
Оцените материал
(9)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Ванат выбрал себе новый клуб. Его родственники давят на Суркиса
Футбол | 27 августа 2025, 04:56 3
Ванат выбрал себе новый клуб. Его родственники давят на Суркиса
Ванат выбрал себе новый клуб. Его родственники давят на Суркиса

Владиславу интересен вариант с «Жироной»

Эдди ХИРН: Два лучших боксера в мире сойдутся на ринге, не бой, а мечта»
Бокс | 26 августа 2025, 08:36 1
Эдди ХИРН: Два лучших боксера в мире сойдутся на ринге, не бой, а мечта»
Эдди ХИРН: Два лучших боксера в мире сойдутся на ринге, не бой, а мечта»

Промоутер – о поединке Кроуфорд – Канело

Список Реброва: два дебютанта, больше проблемных мест и без Ярмоленко
Футбол | 26.08.2025, 14:53
Список Реброва: два дебютанта, больше проблемных мест и без Ярмоленко
Список Реброва: два дебютанта, больше проблемных мест и без Ярмоленко
Итоги дня Q4 Лиги чемпионов. Кайрат, Пафос и Буде-Глимт прошли отбор
Футбол | 27.08.2025, 06:23
Итоги дня Q4 Лиги чемпионов. Кайрат, Пафос и Буде-Глимт прошли отбор
Итоги дня Q4 Лиги чемпионов. Кайрат, Пафос и Буде-Глимт прошли отбор
Ротань не рассчитывает на игрока сборной Украины. Полесье хочет его продать
Футбол | 26.08.2025, 07:46
Ротань не рассчитывает на игрока сборной Украины. Полесье хочет его продать
Ротань не рассчитывает на игрока сборной Украины. Полесье хочет его продать
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Флойд Мейвезер назвал бой, который мечтает сейчас увидеть
Флойд Мейвезер назвал бой, который мечтает сейчас увидеть
26.08.2025, 00:02
Бокс
Лунин получил предложение от культового клуба. Уже решил, за кого играть
Лунин получил предложение от культового клуба. Уже решил, за кого играть
25.08.2025, 04:03 5
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. В штабе Динамо новый тренер. Клуб назвал его полномочия
ОФИЦИАЛЬНО. В штабе Динамо новый тренер. Клуб назвал его полномочия
26.08.2025, 12:35 63
Футбол
Американский супертяж: «Он старый, скучный, как Кличко»
Американский супертяж: «Он старый, скучный, как Кличко»
25.08.2025, 01:38 10
Бокс
Усика предупредили, что у него будут проблемы. Советуют не драться с ним
Усика предупредили, что у него будут проблемы. Советуют не драться с ним
25.08.2025, 02:15 4
Бокс
Известна реакция Ярмоленко после того, как его выгнал Шовковский
Известна реакция Ярмоленко после того, как его выгнал Шовковский
25.08.2025, 04:42 6
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрок Динамо Хачериди нашел себе новый профи-клуб
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрок Динамо Хачериди нашел себе новый профи-клуб
25.08.2025, 16:02 33
Футбол
Кроуофрд назвал боксера, который превзошел Усика и Мухаммеда Али
Кроуофрд назвал боксера, который превзошел Усика и Мухаммеда Али
25.08.2025, 00:02 2
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем