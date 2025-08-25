Хилл Дикинсон стал 62-м стадионом Английской Премьер-лиги
24 августа стало поистине знаковым для «Эвертона»
В матче второго тура АПЛ «Эвертон» победил «Брайтон» со счетом 2:0.
Этот матч вошел в историю, поскольку был первым, сыгранным на новом стадионе «Эвертона» – «Хилл Дикинсон».
Новая домашняя арена «ирисок» стала 62-м стадионом, принимавшим матч АПЛ.
24 августа является знаменательной датой в истории «Эвертона». Именно в этот день в 1892 году был официально открыт «Гудисон Парк», предыдущий домашний стадион клуба из Ливерпуля.
А 24 августа 2025 года был сыгран первый матч на новом клубном стадионе «Хилл Дикинсон».
Новая арена «Эвертона» вмещает 53 000 зрителей и расположена на берегу реки Мерси.
Everton's Hill Dickinson Stadium is the 62nd different venue to host a Premier League game. 🏟️ https://t.co/0mWjOQMItj— Squawka (@Squawka) August 24, 2025
The 24th of August is a hugely significant date in the context of Everton's stadiums 🏟️🔵 pic.twitter.com/kKYHmIlnJu— OneFootball (@OneFootball) August 24, 2025
