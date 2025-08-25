Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Хилл Дикинсон стал 62-м стадионом Английской Премьер-лиги

24 августа стало поистине знаковым для «Эвертона»

Хилл Дикинсон стал 62-м стадионом Английской Премьер-лиги
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче второго тура АПЛ «Эвертон» победил «Брайтон» со счетом 2:0.

Этот матч вошел в историю, поскольку был первым, сыгранным на новом стадионе «Эвертона» – «Хилл Дикинсон».

Новая домашняя арена «ирисок» стала 62-м стадионом, принимавшим матч АПЛ.

24 августа является знаменательной датой в истории «Эвертона». Именно в этот день в 1892 году был официально открыт «Гудисон Парк», предыдущий домашний стадион клуба из Ливерпуля.

А 24 августа 2025 года был сыгран первый матч на новом клубном стадионе «Хилл Дикинсон».

Новая арена «Эвертона» вмещает 53 000 зрителей и расположена на берегу реки Мерси.

