Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Рома выбрала для Довбика новый клуб. Артем уже одной ногой там
Испания
25 августа 2025, 14:17 |
562
2

Артем интересует «Вильярреал»

Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

28-летний нападающий «Ромы» Артем Довбик может летом сменить клуб. К футболисту проявляет интерес ряд именитых команд.

По информации известного журналиста Саши Тавольери, «Вильярреал» очень близок к тому, чтобы подписать Довбика на правах аренды, после чего будет право выкупа. «Рому» устраивают такие условия, однако «волки» хотят сначала найти ему замену, а затем согласовать переход Артема.

Сам украинец дал предварительное согласие на этот переход, он мечтает вернуться в Ла Лигу.

В прошлом сезоне в активе Довбика 44 матча, 17 голов и четыре ассиста. Ранее сообщалось, что трансфер Довбика рассматривает «Ювентус».

Саша Тавольери Рома Рим Вильярреал трансферы Артем Довбик трансферы Ла Лиги трансферы Серии A
Дмитрий Олейник Источник: X (Twitter)
Saar
Ну ну. Щомь мені підказує, що і в Вільяреалі він не заграє. Єдине, чого він так багато забив за Жирону- він був безальтернативним форвардом, на якому заточувалась гра. 
sl@sh
продайте його в Реал до Луніна, хай на пару їм клуби шукають
