Рома выбрала для Довбика новый клуб. Артем уже одной ногой там

28-летний нападающий «Ромы» Артем Довбик может летом сменить клуб. К футболисту проявляет интерес ряд именитых команд.

По информации известного журналиста Саши Тавольери, «Вильярреал» очень близок к тому, чтобы подписать Довбика на правах аренды, после чего будет право выкупа. «Рому» устраивают такие условия, однако «волки» хотят сначала найти ему замену, а затем согласовать переход Артема.

Сам украинец дал предварительное согласие на этот переход, он мечтает вернуться в Ла Лигу.

В прошлом сезоне в активе Довбика 44 матча, 17 голов и четыре ассиста. Ранее сообщалось, что трансфер Довбика рассматривает «Ювентус».