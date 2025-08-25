Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Мадридский Реал сорвал переход своего бывшего футболиста в чемпионат Англии
Италия
25 августа 2025, 11:15 |
656
0

Мадридский Реал сорвал переход своего бывшего футболиста в чемпионат Англии

Нико Пас согласился провести еще один год в составе итальянского «Комо»

25 августа 2025, 11:15 |
656
0
Мадридский Реал сорвал переход своего бывшего футболиста в чемпионат Англии
Getty Images/Global Images Ukraine. Нико Пас

Полузащитник итальянского «Комо» Нико Пас в последний момент отказался переходить в чемпионат Англии. Об этом сообщил авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.

Ключевую роль в том, чтобы трансфер игрока сорвался, сыграл мадридский «Реал». Королевский клуб планирует подписать 20-летнего аргентинца, который играл за «сливочных» с 2016 по 2024 год.

По этой причине, испанская команда сделала все возможное, чтобы не допустить переход Нико в «Тоттенхэм». Представитель Премьер-лиги был готов удовлетворить все финансовые запросы полузащитника и отдать за него около 70 млн евро.

В итоге Пас принял решение остаться в итальянской Серии А, чтобы через год перебраться в Мадрид. Представители «Реала» неоднократно общались с Нико, чтобы убедить его принять предложение «сливочных» после завершения сезона 2025/26.

По теме:
Заря ведет переговоры с полузащитником ЛНЗ
Звездный футболист Реала не сдержал эмоций из-за решения Хаби Алонсо
Украинский форвард прокомментировал свой переход из Динамо в Шахтер
Комо Тоттенхэм Реал Мадрид Нико Пас Фабрицио Романо трансферы трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги трансферы Серии A
Николай Титюк Источник: Фабрицио Романо
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Вы это увидите. Это еще не все». Луческу – о Забарном и конкуренции в ПСЖ
Футбол | 24 августа 2025, 13:29 3
«Вы это увидите. Это еще не все». Луческу – о Забарном и конкуренции в ПСЖ
«Вы это увидите. Это еще не все». Луческу – о Забарном и конкуренции в ПСЖ

Бывший тренер Динамо верит в своего экс-подопечного

Йожеф САБО: «Я не знаю, зачем ПСЖ взяли этого футболиста»
Футбол | 25 августа 2025, 09:05 1
Йожеф САБО: «Я не знаю, зачем ПСЖ взяли этого футболиста»
Йожеф САБО: «Я не знаю, зачем ПСЖ взяли этого футболиста»

Бывший тренер киевлян – о переходе Люки Шевалье

Игрок, который отказался возвращаться в Шахтер, забил впервые за 1,5 года
Футбол | 25.08.2025, 12:22
Игрок, который отказался возвращаться в Шахтер, забил впервые за 1,5 года
Игрок, который отказался возвращаться в Шахтер, забил впервые за 1,5 года
Назван рейтинг самых богатых боксеров в истории. Усик заработал много денег
Бокс | 25.08.2025, 07:59
Назван рейтинг самых богатых боксеров в истории. Усик заработал много денег
Назван рейтинг самых богатых боксеров в истории. Усик заработал много денег
Домой, в берлогу! Медведев вылетел с US Open 2025 и 20 секунд ломал ракетку
Теннис | 25.08.2025, 08:08
Домой, в берлогу! Медведев вылетел с US Open 2025 и 20 секунд ломал ракетку
Домой, в берлогу! Медведев вылетел с US Open 2025 и 20 секунд ломал ракетку
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
«У меня нет права на ошибку». Маркевич прокомментировал свое возвращение
«У меня нет права на ошибку». Маркевич прокомментировал свое возвращение
24.08.2025, 03:44 10
Футбол
Рейтинг ко Дню Независимости. 100 лучших спортсменов в истории Украины
Рейтинг ко Дню Независимости. 100 лучших спортсменов в истории Украины
24.08.2025, 11:00 80
Другие виды
Шатерникова объяснила, почему Итаума не выйдет в ринг против Усика: «Бред»
Шатерникова объяснила, почему Итаума не выйдет в ринг против Усика: «Бред»
23.08.2025, 12:23 6
Бокс
ЧМ по волейболу. Украина одержала сверхсложную победу над аутсайдером
ЧМ по волейболу. Украина одержала сверхсложную победу над аутсайдером
23.08.2025, 17:43 4
Волейбол
В пару к Ванату. Милевский нашел нового форварда для Динамо
В пару к Ванату. Милевский нашел нового форварда для Динамо
23.08.2025, 08:43 2
Футбол
«Может уйти завтра». Тренер клуба Ла Лиги высказался об украинском вратаре
«Может уйти завтра». Тренер клуба Ла Лиги высказался об украинском вратаре
23.08.2025, 20:05 6
Футбол
Известный биатлонист вернулся в профессиональный спорт в новом амплуа
Известный биатлонист вернулся в профессиональный спорт в новом амплуа
24.08.2025, 11:41
Биатлон
Зинченко ошеломил Порту своим запросом по зарплате
Зинченко ошеломил Порту своим запросом по зарплате
24.08.2025, 13:19 13
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем