Мадридский Реал сорвал переход своего бывшего футболиста в чемпионат Англии

Полузащитник итальянского «Комо» Нико Пас в последний момент отказался переходить в чемпионат Англии. Об этом сообщил авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.

Ключевую роль в том, чтобы трансфер игрока сорвался, сыграл мадридский «Реал». Королевский клуб планирует подписать 20-летнего аргентинца, который играл за «сливочных» с 2016 по 2024 год.

По этой причине, испанская команда сделала все возможное, чтобы не допустить переход Нико в «Тоттенхэм». Представитель Премьер-лиги был готов удовлетворить все финансовые запросы полузащитника и отдать за него около 70 млн евро.

В итоге Пас принял решение остаться в итальянской Серии А, чтобы через год перебраться в Мадрид. Представители «Реала» неоднократно общались с Нико, чтобы убедить его принять предложение «сливочных» после завершения сезона 2025/26.