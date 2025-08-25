Мадридский Реал сорвал переход своего бывшего футболиста в чемпионат Англии
Нико Пас согласился провести еще один год в составе итальянского «Комо»
Полузащитник итальянского «Комо» Нико Пас в последний момент отказался переходить в чемпионат Англии. Об этом сообщил авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.
Ключевую роль в том, чтобы трансфер игрока сорвался, сыграл мадридский «Реал». Королевский клуб планирует подписать 20-летнего аргентинца, который играл за «сливочных» с 2016 по 2024 год.
По этой причине, испанская команда сделала все возможное, чтобы не допустить переход Нико в «Тоттенхэм». Представитель Премьер-лиги был готов удовлетворить все финансовые запросы полузащитника и отдать за него около 70 млн евро.
В итоге Пас принял решение остаться в итальянской Серии А, чтобы через год перебраться в Мадрид. Представители «Реала» неоднократно общались с Нико, чтобы убедить его принять предложение «сливочных» после завершения сезона 2025/26.
🚨🇦🇷 Real Madrid had big role in stopping Nico Páz proposal worth €70m from Tottenham.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 25, 2025
Real are happy with Páz staying at Como this season but his move to Madrid in summer 2026 is increasingly likely.
He’s expected to join Real next season.
🎥 https://t.co/5EKMaQJsOn pic.twitter.com/TKdRGTpPhU
