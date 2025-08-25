Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
25 августа 2025, 10:52
ВИДЕО. Костюк рассказала, в какой сфере хочет поработать

Марта видит себя совладелицей ресторана

ВИДЕО. Костюк рассказала, в какой сфере хочет поработать
Марта Костюк

Вторая ракетка Украины Марта Костюк рассказал, в какой сфере деятельности хочет поработать:

– Думаешь, ты когда-нибудь откроешь собственную компанию?

– Думаю, да. Я точно вижу себя совладелицей ресторана. Я фанатка еды, и мне кажется, что это неизбежно, – сказала Костюк.

На этой неделе Марта стартует на Открытом чемпионате США 2025. В первом раунде украинка поборется против представительницы Великобритании Кэти Бултер. Встреча запланирована на вторник, 26 августа, и начнется ориентировочно в 18:00 по Киеву.

Последним турниром Костюк был тысячник в Цинциннати, на котором она разгромила Татьяну Марию, а затем отказалась от поединка против Иги Свентек из-за травмы запястья.

