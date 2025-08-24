Бьюкенен повторил достижение Дэвида в XXI веке

В матче второго тура испанской Ла Лиги «Вильярреал» дома разгромил «Жирону» со счетом 5:0.

Одним из героев встречи стал Тейджон Бьюкенен, который стал вторым канадским футболистом, сделавшим хет-трик в топ-5 европейских чемпионатах в XXI веке. Первым был Джонатан Дэвид из «Лилля» в Лиге 1.

Интересным фактом является то, что Бьюкенен в последних двух сезонах за «Интер» и «Вильярреал» забил всего 2 гола.

Голы Бьюкенена в последних трех сезонах в топ-5 чемпионатах

1 – 2023/24 (Интер)

1 – 2024/25 (Вильярреал)

3 – 2025/26 (Вильярреал)