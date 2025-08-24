Бьюкенен повторил достижение Дэвида в XXI веке
Канадец забил три гола за «Вильярреал» в матче против «Жироны»
В матче второго тура испанской Ла Лиги «Вильярреал» дома разгромил «Жирону» со счетом 5:0.
Одним из героев встречи стал Тейджон Бьюкенен, который стал вторым канадским футболистом, сделавшим хет-трик в топ-5 европейских чемпионатах в XXI веке. Первым был Джонатан Дэвид из «Лилля» в Лиге 1.
Интересным фактом является то, что Бьюкенен в последних двух сезонах за «Интер» и «Вильярреал» забил всего 2 гола.
Голы Бьюкенена в последних трех сезонах в топ-5 чемпионатах
- 1 – 2023/24 (Интер)
- 1 – 2024/25 (Вильярреал)
- 3 – 2025/26 (Вильярреал)
2 - @VillarrealCFen's Tajon Buchanan has become the second Canadian player to score a hat-trick in Europe's top five leagues in the 21st century, after Jonathan David with Lille in Ligue 1 (three). Surprise. pic.twitter.com/nl1FH75UTL— OptaJose (@OptaJose) August 24, 2025
