24 августа 2025, 23:48
Бьюкенен повторил достижение Дэвида в XXI веке

Канадец забил три гола за «Вильярреал» в матче против «Жироны»

Бьюкенен повторил достижение Дэвида в XXI веке
Getty Images/Global Images Ukraine. Тейджон Бьюкенен

В матче второго тура испанской Ла Лиги «Вильярреал» дома разгромил «Жирону» со счетом 5:0.

Одним из героев встречи стал Тейджон Бьюкенен, который стал вторым канадским футболистом, сделавшим хет-трик в топ-5 европейских чемпионатах в XXI веке. Первым был Джонатан Дэвид из «Лилля» в Лиге 1.

Интересным фактом является то, что Бьюкенен в последних двух сезонах за «Интер» и «Вильярреал» забил всего 2 гола.

Голы Бьюкенена в последних трех сезонах в топ-5 чемпионатах

  • 1 – 2023/24 (Интер)
  • 1 – 2024/25 (Вильярреал)
  • 3 – 2025/26 (Вильярреал)
Тейджон Бьюкенен Джонатан Дэвид
