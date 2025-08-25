Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Сборная УКРАИНЫ
25 августа 2025, 23:42
Известно, сколько игроков Динамо вызовет Ребров в сборную после фиаско в ЛЧ

Киевляне будут представлены только 4 игроками

УАФ. Сергей Ребров

Национальная сборная Украины 5 сентября начнет отборочный цикл к чемпионату мира по футболу 2026. Во Вроцлаве подопечные Сергея Реброва сыграют против Франции.

По информации ТаТоТаке, главный тренер «сине-желтых» Сергей Ребров решил, сколько игроков «Динамо» вызвать в команду. В основном списке всего четыре представителя «Динамо» – Тарас Михавко, Александр Тымчик, Николай Шапаренко и Владислав Ванат. Это антирекорд за долгое время.

В резервный список попали Владимир Бражко, Александр Пихаленок и Назар Волошин.

Ранее стало известно, что первый вызов в сборную Украины получит полузащитник донецкого «Шахтера» Олег Очеретько.

Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу сборная Украины по футболу Сергей Ребров
Дмитрий Олейник Источник: ТаТоТаке
