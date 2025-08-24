Голкипер Кудровки – о вылете из Кубка: «Команды боялись пропустить»

Голкипер «Кудровки» Роман Лепка прокомментировал вылет команды из Кубка Украины, где клуб уступил «Левому Берегу» в серии послематчевых пенальти.

– Оценивать игру не могу. Это должен делать тренер. Я делал свою работу: защищал команду и отбивал мячи. С этим я справился в основное время, но в серии пенальти не повезло. Но это лотерея.

Сейчас у команды настроение не очень. Грусть. Хотелось пройти хорошего соперника, но это футбол.

– Чего не хватило, чтобы одержать победу в основное время?

– Трудно сказать. Две команды хотели победить. Каждая команда хотела не пропустить и забить. Но я думаю, что больше команды боялись упустить. Потому и счет 0:0.

Напомним, «Левый Берег» одержал победу в серии пенальти над «Кудровкой».