Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Голкипер Кудровки – о вылете из Кубка: «Команды боялись пропустить»
Кубок Украины
24 августа 2025, 16:31 | Обновлено 24 августа 2025, 16:32
82
1

Роман Лепка не сумел утрачивать команду в серии послематчевых пенальти

ФК Карпаты. Роман Лепка

Голкипер «Кудровки» Роман Лепка прокомментировал вылет команды из Кубка Украины, где клуб уступил «Левому Берегу» в серии послематчевых пенальти.

– Оценивать игру не могу. Это должен делать тренер. Я делал свою работу: защищал команду и отбивал мячи. С этим я справился в основное время, но в серии пенальти не повезло. Но это лотерея.

Сейчас у команды настроение не очень. Грусть. Хотелось пройти хорошего соперника, но это футбол.

– Чего не хватило, чтобы одержать победу в основное время?

– Трудно сказать. Две команды хотели победить. Каждая команда хотела не пропустить и забить. Но я думаю, что больше команды боялись упустить. Потому и счет 0:0.

Напомним, «Левый Берег» одержал победу в серии пенальти над «Кудровкой».

Роман Лепка Кубок Украины по футболу Кудровка Левый Берег Киев
Александр Сильченко Источник: ФК Кудровка
Tom Bombadil
Роман Лепка не сумел утрачивать команду в серии послематчевых пенальти. Редакторыы, вы там под чем?
