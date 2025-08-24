Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Роман ЖМУРКО: «Такая победа приносит большую радость»
Кубок Украины
Голкипер «Левого Берега» стал героем кубкового матча с «Кудровкой»

ФК Левый Берег. Роман Жмурко

В субботу, 23 августа, «Левый Берег» в матче 1/32 финала Кубка Украины встретился с ФК «Кудровка». Победитель определился в серии пенальти. Голкипер «Левого Берега» Роман Жмурко не пропустил ни одного удара и его клуб одержал победу в серии 3:0.

«По пенальти всегда приятнее побеждать. Это вишня на торте в футболе. Такая победа доставляет большую радость.

Или это моя первая выигранная серия на таком уровне? Откровенно не помню. Думаю, что первая. Хотел с этого и начать, Слава Богу. И благодарность Вооруженным силам Украины за то, что матч проходит, что футбол есть и он развивается. Видим на трибунах людей, которые, я надеюсь, получают положительные эмоции от такой игры.

Смотрел ли перед матчем как соперники бьют одиннадцатиметровые? Да нет, как таковой подготовки не было. Вечером с девяти часов "Звездные войны" смотрел. И сегодня вышли и прошли дальше в Кубке», – сказал Роман Жмурко.

Кубок Украины по футболу Левый Берег Киев Кудровка
Сергей Турчак Источник: ФК Левый Берег
