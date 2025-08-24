Кубок Украины24 августа 2025, 15:52 | Обновлено 24 августа 2025, 15:53
ВИДЕО. Футболисты Кривбасса забили три мяча за 5 минут
Команда из Кривого Рога громит второлиговый клуб «Куликов-Белка»
24 августа 2025, 15:52 | Обновлено 24 августа 2025, 15:53
24 августа в матче 1/32 финала Кубка Украины встретились «Куликов-Белка» и «Кривбасс»
Хозяева поля выдержали наступление криворожцев в первом тайме.
А во втором тайме «Кривбасса» хватило пяти минут, чтобы разгромить соперника. Дублем отличился Бар Лин, а также забил Егор Твердохлеб.
Гол Бар Ліна. 0:1
Гол Твердохліба. 0:2
Гол Бар Ліна. 0:3
