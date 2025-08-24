Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Футболисты Кривбасса забили три мяча за 5 минут
Кубок Украины
24 августа 2025, 15:52 | Обновлено 24 августа 2025, 15:53
261
0

ВИДЕО. Футболисты Кривбасса забили три мяча за 5 минут

Команда из Кривого Рога громит второлиговый клуб «Куликов-Белка»

24 августа 2025, 15:52 | Обновлено 24 августа 2025, 15:53
261
0
ВИДЕО. Футболисты Кривбасса забили три мяча за 5 минут
ФК Кривбасс. Бар Лин

24 августа в матче 1/32 финала Кубка Украины встретились «Куликов-Белка» и «Кривбасс»

Хозяева поля выдержали наступление криворожцев в первом тайме.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

А во втором тайме «Кривбасса» хватило пяти минут, чтобы разгромить соперника. Дублем отличился Бар Лин, а также забил Егор Твердохлеб.

Гол Бар Ліна. 0:1

Гол Твердохліба. 0:2

Гол Бар Ліна. 0:3

По теме:
Близко к сенсации. Рух совершил камбэк и обыграл Кормил в Кубке Украины
Голкипер Кудровки – о вылете из Кубка: «Команды боялись пропустить»
Дубль Бар Лина и пенальти Твердохлеба. Кривбасс разбил соперника в Кубке
Кривбасс Кривой Рог Куликов-Белка Кубок Украины по футболу Бар Лин Егор Твердохлеб видео голов и обзор
Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ЧМ по волейболу. Украина одержала сверхсложную победу над аутсайдером
Волейбол | 23 августа 2025, 17:43 4
ЧМ по волейболу. Украина одержала сверхсложную победу над аутсайдером
ЧМ по волейболу. Украина одержала сверхсложную победу над аутсайдером

Сопротивление Индонезии наша молодежка сломала только на тай-брейке

Овьедо – Реал Мадрид. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Футбол | 24 августа 2025, 16:06 0
Овьедо – Реал Мадрид. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Овьедо – Реал Мадрид. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании

Поединок состоится 24 августа и начнется в 22:30 по Киеву

ВИДЕО. Что сделал Забарный, когда увидел, что Сафонов стоит рядом?
Футбол | 23.08.2025, 21:02
ВИДЕО. Что сделал Забарный, когда увидел, что Сафонов стоит рядом?
ВИДЕО. Что сделал Забарный, когда увидел, что Сафонов стоит рядом?
«У меня нет права на ошибку». Маркевич прокомментировал свое возвращение
Футбол | 24.08.2025, 03:44
«У меня нет права на ошибку». Маркевич прокомментировал свое возвращение
«У меня нет права на ошибку». Маркевич прокомментировал свое возвращение
Людмила Лузан завоевала четвертое золото на чемпионате мира 2025 по гребле
Водные виды | 24.08.2025, 11:57
Людмила Лузан завоевала четвертое золото на чемпионате мира 2025 по гребле
Людмила Лузан завоевала четвертое золото на чемпионате мира 2025 по гребле
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Сенсация в Кубке и 24 пенальти. Любительский Денгофф вышел в 1/16 финала
Сенсация в Кубке и 24 пенальти. Любительский Денгофф вышел в 1/16 финала
23.08.2025, 15:14 3
Футбол
Директор команды Усика: «Этот бой очень плохой для него»
Директор команды Усика: «Этот бой очень плохой для него»
23.08.2025, 00:02
Бокс
Реал Мадрид нацелился на трансфер украинца, у которого конфликт со сборной
Реал Мадрид нацелился на трансфер украинца, у которого конфликт со сборной
23.08.2025, 07:17 23
Футбол
ЛАПИН: «Нет, бой Усика с ним это не шутка. Ведем переговоры, будет шоу»
ЛАПИН: «Нет, бой Усика с ним это не шутка. Ведем переговоры, будет шоу»
23.08.2025, 04:23 1
Бокс
Первый в истории. Роналду забил за Аль-Наср и установил невероятный рекорд
Первый в истории. Роналду забил за Аль-Наср и установил невероятный рекорд
23.08.2025, 16:39 4
Футбол
В пару к Ванату. Милевский нашел нового форварда для Динамо
В пару к Ванату. Милевский нашел нового форварда для Динамо
23.08.2025, 08:43 2
Футбол
Романо назвал будущий клуб Доннаруммы. Голкипер попрощался с ПСЖ
Романо назвал будущий клуб Доннаруммы. Голкипер попрощался с ПСЖ
23.08.2025, 11:18 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем