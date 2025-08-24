ВИДЕО. Футболисты Кривбасса забили три мяча за 5 минут

24 августа в матче 1/32 финала Кубка Украины встретились «Куликов-Белка» и «Кривбасс»

Хозяева поля выдержали наступление криворожцев в первом тайме.

А во втором тайме «Кривбасса» хватило пяти минут, чтобы разгромить соперника. Дублем отличился Бар Лин, а также забил Егор Твердохлеб.

Гол Бар Ліна. 0:1

Гол Твердохліба. 0:2

Гол Бар Ліна. 0:3