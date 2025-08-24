Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. «Вы это увидите. Это еще не все». Луческу – о Забарной и конкуренции в ПСЖ
Франция
24 августа 2025, 13:29 | Обновлено 24 августа 2025, 13:30
«Вы это увидите. Это еще не все». Луческу – о Забарной и конкуренции в ПСЖ

Бывший тренер Динамо верит в своего экс-подопечного

24 августа 2025, 13:29 | Обновлено 24 августа 2025, 13:30
«Вы это увидите. Это еще не все». Луческу – о Забарной и конкуренции в ПСЖ
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

Бывший главный тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу поделился мнениями по поводу будущего в «ПСЖ» украинского защитника Ильи Забарного, с которым он работал в течение двух лет.

«У «ПСЖ» есть Маркиньос и Уильям Пачо, но вы увидите, что в конце концов именно он будет играть больше всего. У него – невероятные качества. Он использовал свой интеллект, чтобы стать тем игроком, каков он есть. И это еще не все», – сказал Луческу в интервью L'Equipe.

Забарный перешел в ПСЖ из английского Борнмута. За него парижане заплатили 63 млн. евро. Еще 3 млн. евро английский клуб может получить в виде бонусов. Илья подписал с парижанами контракт до лета 2030г.

Ранее журналист L'Equipe сделал громкий прогноз по Забарному

По теме:
Забарный или Сафонов? Фанаты ПСЖ обратились к клубу с просьбой
Лион разгромил Мец и возглавил Лигу 1. Ницца оказалась сильнее Осера
ВИДЕО. Что сделал Забарный, когда увидел, что Сафонов стоит рядом?
ПСЖ Илья Забарный Мирча Луческу Лига 1 (Франция) чемпионат Франции по футболу
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
SosokDayany
Дивне висловлювання циги , зазвичай він каже щось типу "це я його відкрив і виховав "
