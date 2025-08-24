Нива Винница и ЮКСА проводят матч Кубка Украины. Стартовые составы

В воскресенье, 24 августа, пройдут матчи 1/32 финала Кубка Украины по футболу. Винницкая «Нива» на своем поле сыграет с ФК ЮКСА.

«Нива» выступает во Второй лиге. В четырех матчах команда потерпела три поражения и сыграла вничью 1:1 с клубом «Куликов-Белка». В турнирной таблице «Нива» занимает десятое место.

ЮКСА свой сезон в Первой лиге начала с победы над хмельницким «Подольем» со счетом 1:0. Затем команда уступила «Ворскле» (0:3) и сыграла вничью 0:0 с клубом «Феникс-Мариуполь».

Поединок пройдет в Виннице на поле базы «Нивы». Начало матча в 15:30. Трансляция будет доступна на YouTube-канале УПЛ ТБ.