Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Нива Винница и ЮКСА проводят матч Кубка Украины. Стартовые составы
Кубок Украины
24 августа 2025, 14:46 |
82
0

Нива Винница и ЮКСА проводят матч Кубка Украины. Стартовые составы

Поединок пройдет в Виннице и начнется в 15:30

24 августа 2025, 14:46 |
82
0
Нива Винница и ЮКСА проводят матч Кубка Украины. Стартовые составы
ФК Нива Винница

В воскресенье, 24 августа, пройдут матчи 1/32 финала Кубка Украины по футболу. Винницкая «Нива» на своем поле сыграет с ФК ЮКСА.

«Нива» выступает во Второй лиге. В четырех матчах команда потерпела три поражения и сыграла вничью 1:1 с клубом «Куликов-Белка». В турнирной таблице «Нива» занимает десятое место.

ЮКСА свой сезон в Первой лиге начала с победы над хмельницким «Подольем» со счетом 1:0. Затем команда уступила «Ворскле» (0:3) и сыграла вничью 0:0 с клубом «Феникс-Мариуполь».

Поединок пройдет в Виннице на поле базы «Нивы». Начало матча в 15:30. Трансляция будет доступна на YouTube-канале УПЛ ТБ.

По теме:
Пенуэл – Карпаты – 0:8. Феерическое выступление львов. Видео голов и обзор
Куликов-Белка – Кривбасс. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Накидали 8 мячей. Карпаты уничтожили Пенуэл и прошли дальше в Кубке Украины
Кубок Украины по футболу стартовые составы Нива Винница ЮКСА Тарасовка
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Роман ГРИГОРЧУК: «Я вообще не считаю, что могу давать указания Суркису»
Футбол | 24 августа 2025, 14:24 0
Роман ГРИГОРЧУК: «Я вообще не считаю, что могу давать указания Суркису»
Роман ГРИГОРЧУК: «Я вообще не считаю, что могу давать указания Суркису»

Специалист считает, что руководство «Динамо» примет правильное решение в отношении Шовковского

«У меня нет права на ошибку». Маркевич прокомментировал свое возвращение
Футбол | 24 августа 2025, 03:44 8
«У меня нет права на ошибку». Маркевич прокомментировал свое возвращение
«У меня нет права на ошибку». Маркевич прокомментировал свое возвращение

Известный украинский тренер признался, что не собирается возвращаться в футбол

Тедди АТЛАС: «Это лучший супертяж в истории. Настоящий подонок»
Бокс | 24.08.2025, 10:40
Тедди АТЛАС: «Это лучший супертяж в истории. Настоящий подонок»
Тедди АТЛАС: «Это лучший супертяж в истории. Настоящий подонок»
Шахтер оформил дорогой трансфер. Футболист попрощался с клубом
Футбол | 24.08.2025, 09:20
Шахтер оформил дорогой трансфер. Футболист попрощался с клубом
Шахтер оформил дорогой трансфер. Футболист попрощался с клубом
Суркис обратился к болельщикам по случаю Дня Независимости Украины
Футбол | 24.08.2025, 11:49
Суркис обратился к болельщикам по случаю Дня Независимости Украины
Суркис обратился к болельщикам по случаю Дня Независимости Украины
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Решил Суркис. Экс-игрок сборной уйдет из Динамо после поражения от Маккаби
Решил Суркис. Экс-игрок сборной уйдет из Динамо после поражения от Маккаби
22.08.2025, 13:35 35
Футбол
Милевский нашел главного виновника поражения Динамо от Маккаби
Милевский нашел главного виновника поражения Динамо от Маккаби
23.08.2025, 08:22 2
Футбол
Григорчук пояснил, почему Суркис не подписывает легионеров в Динамо
Григорчук пояснил, почему Суркис не подписывает легионеров в Динамо
22.08.2025, 09:29 9
Футбол
Сенсация в Кубке и 24 пенальти. Любительский Денгофф вышел в 1/16 финала
Сенсация в Кубке и 24 пенальти. Любительский Денгофф вышел в 1/16 финала
23.08.2025, 15:14 3
Футбол
Боб АРУМ: «Это лучший супертяж в истории. Никто не умеет драться, как он»
Боб АРУМ: «Это лучший супертяж в истории. Никто не умеет драться, как он»
22.08.2025, 08:30 10
Бокс
Легенда британского бокса отреагировал на возможный бой Усик – Итаума
Легенда британского бокса отреагировал на возможный бой Усик – Итаума
23.08.2025, 02:50 1
Бокс
Шеннон БРИГГС: «Он был машиной, Усик совсем другой боксер»
Шеннон БРИГГС: «Он был машиной, Усик совсем другой боксер»
23.08.2025, 05:12 2
Бокс
Роман ГРИГОРЧУК: «Это был ужасно перспективный футболист»
Роман ГРИГОРЧУК: «Это был ужасно перспективный футболист»
22.08.2025, 14:21
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем