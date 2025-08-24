Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
24 августа 2025, 11:11
ВИДЕО. Шевченко поздравил украинцев с Днем Независимости: «Слава Украине»

Глава УАФ обратился к украинцам

ВИДЕО. Шевченко поздравил украинцев с Днем Независимости: «Слава Украине»
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Шевченко

Глава УАФ Андрей Шевченко поздравил украинцев с Днем Независимости. Бывший футболист тепло обратился к украинскому народу.

«Сегодня мы отмечаем 34-й День Независимости Украины. Прежде всего мы благодарим наших защитников и защитниц, героев и героиней, которые каждый день обретают нашу независимость на поле боя. Благодарим наших международных партнеров, которые отстаивают мир в Украине.

В трудные времена для нашей страны очень важна вовлеченность каждого украинца в мире к нашей общей идее. Важно чувство своей полной принадлежности к великой украинской нации и ответственность за ее будущее.

Сегодня во время многолетней войны мы доказали, что способны не просто выстоять. В самые трудные времена для страны – мы развиваемся, запускаем новые проекты, реформируем. Закладываем фундамент для будущего. Это и есть независимость – труд и развитие, даже в сложных условиях.

За моей спиной – НСК «Олимпийский». Вход на стадион закрыт. Но мы уверены – настанет день, когда наша сборная проведет свой домашний матч действительно дома.

И будет 35-й наш День Независимости, и 36-й, и все последующие. Украина – навсегда. И каждый день мы будем становиться только сильнее. Украина – свыше всего! Слава Украине», – сказал глава УАФ.

Украинская ассоциация футбола День независимости (24 августа) Андрей Шевченко
Олег Вахоцкий Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
