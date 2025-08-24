Экс-форвард Шахтера: «В Лозанне не знают, как решить мой вопрос»

Бывший игрок донецкого Шахтера Богдан Вьюнник, ныне выступающий за Лехию, рассказал о своей судебной тяжбе с «горняками». Футболист признался, что в Лозанне не знают, как решить его вопросы.

– В прошлом году в вашем контексте люди часто говорили об уходе из Шахтера, который рассматривается в CAS. На каком этапе находится решение этого дела?

– Честно говоря, не знаю, поскольку мне никто из адвокатов не звонит по телефону. Как мне известно, в Лозанне не знают, как решить, ведь это первый такой случай. По словам адвокатов, из-за моего кейса и еще одного игрока там начали рассматривать новое правило для клубов. Сейчас играю и не думаю об этом.

– В момент вашего ухода из Шахтера в Украине было много полярных мнений. Кто-то писал, что это нужно для карьеры, другие говорили о «причинах, связанных с войной». А как это объясняет сам Богдан Вьюник?

– Знаете, с самого детства имел мечты и всегда шел к ним, каждый день посвящал футболу. Уже в раннем возрасте я был на пике, но впоследствии мои мечты решили унести по нефутбольным причинам. Это был очень неприятный момент. Когда это происходило, я решил, что единственный выход – сделать так, как я поступил.

– В 2025 году мы можем называть виновных в вашем решении?

– Я не очень бы хотел этого делать. Сколько людей столько и мнений, тому, кто виноват – не сможет сказать никто. Уже пролистал страницу того периода в жизни и сейчас сконцентрирован на Лехии, на европейских чемпионатах и ​​хочу продолжать идти к своим мечтам, – сказал Богдан.

