ВИДЕО. Звезда Барселоны регулярно проходит косметологические процедуры
Ламин Ямаль внимателем к деталям
Ламин Ямаль уже третью неделю проходит курс комплексного ухода за кожей и волосами и поделился всем процессом в видео.
Молодой талант «Барселоны» известен своим вниманием к деталям и стремлением поддерживать безупречный имидж как на поле, так и за его пределами.
В престижном центре красоты Tenorio Wagner футболист прошел глубокую чистку кожи, склонной к загрязнениям и акне, получил специальные процедуры для волос с экстракционными средствами и маску с гамамелисом, обладающую успокаивающим и противовоспалительным эффектом.
Кроме того, использовалась формула с маслом охон, молочным протеином и жемчугом для восстановления волокон волос, запечатывания кутикулы и уменьшения пушистости.
На фото и видео видно, как Ямаль лежит на кушетке, пока специалист очищает его лицо кремами и эксфолиантами.
Завершающий этап — мытье, окрашивание и стрижка, благодаря которым 18-летний футболист получает стильный и ухоженный вид.
Звезда «Барселоны» хочет не только помочь клубу защитить титул Ла Лиги, но и сохранить молодость и идеальный образ на долгие годы.
Lamine Yamal preparing for the match against Levante 😁😁 pic.twitter.com/oUBhdbPOI2— Anabella💙❤️ (@AnabellaMarvy) August 22, 2025
