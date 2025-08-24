Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
24 августа 2025, 02:53 | Обновлено 24 августа 2025, 03:12
ВИДЕО. Звезда Барселоны регулярно проходит косметологические процедуры

Ламин Ямаль внимателем к деталям

Instagram. Ламин Ямаль

Ламин Ямаль уже третью неделю проходит курс комплексного ухода за кожей и волосами и поделился всем процессом в видео.

Молодой талант «Барселоны» известен своим вниманием к деталям и стремлением поддерживать безупречный имидж как на поле, так и за его пределами.

В престижном центре красоты Tenorio Wagner футболист прошел глубокую чистку кожи, склонной к загрязнениям и акне, получил специальные процедуры для волос с экстракционными средствами и маску с гамамелисом, обладающую успокаивающим и противовоспалительным эффектом.

Кроме того, использовалась формула с маслом охон, молочным протеином и жемчугом для восстановления волокон волос, запечатывания кутикулы и уменьшения пушистости.

На фото и видео видно, как Ямаль лежит на кушетке, пока специалист очищает его лицо кремами и эксфолиантами.

Завершающий этап — мытье, окрашивание и стрижка, благодаря которым 18-летний футболист получает стильный и ухоженный вид.

Звезда «Барселоны» хочет не только помочь клубу защитить титул Ла Лиги, но и сохранить молодость и идеальный образ на долгие годы.

Источник: Marca
