Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Бенфика обновила собственный рекорд по сухим матчам на старте сезона
Португалия
24 августа 2025, 02:10 |
70
0

Бенфика обновила собственный рекорд по сухим матчам на старте сезона

На этот раз серию «орлов» продолжил не Трубин

24 августа 2025, 02:10 |
70
0
Бенфика обновила собственный рекорд по сухим матчам на старте сезона
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче третьего тура чемпионата Португалии «Бенфика» дома победила «Тонделу» со счетом 3:0.

Благодаря этому результату «орлы» обновили личный рекорд: в шести первых матчах сезона не пропустили ни одного гола.

Рекордная «сухая» серия Бенфики

  • СП, Спортинг – Бенфика – 0:1
  • ЛЧ, Ницца – Бенфика – 0:2
  • ЛЧ, Бенфика – Ницца – 2:0
  • ЧП, Эштрела – Бенфика – 0:1
  • ЛЧ, Фенербахче – Бенфика – 0:0
  • ЧП, Бенфика – Тондела – 3:0

В пяти из этих матчей за «Бенфику» играл Анатолий Трубин, однако сегодня «сухую» серию «орлов» продолжил португалец Самуэль Суареш.

По теме:
Хет-трик Гонсалвеша помог Спортингу одержать разгромную победу
Стало известно, почему Трубин не играл за Бенфику в матче чемпионата
Трубин не играл. Бенфика добыла вторую победу в новом сезоне чемпионата
Бенфика чемпионат Португалии по футболу Анатолий Трубин Тондела статистика
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Романо назвал будущий клуб Доннаруммы. Голкипер попрощался с ПСЖ
Футбол | 23 августа 2025, 11:18 1
Романо назвал будущий клуб Доннаруммы. Голкипер попрощался с ПСЖ
Романо назвал будущий клуб Доннаруммы. Голкипер попрощался с ПСЖ

Джанлуиджи Доннарумма близок к переходу в «Манчестер Сити»

Леннокс ЛЬЮИС: Почему ты называешь себя христианином, имея детей вне брака?
Бокс | 23 августа 2025, 08:44 0
Леннокс ЛЬЮИС: Почему ты называешь себя христианином, имея детей вне брака?
Леннокс ЛЬЮИС: Почему ты называешь себя христианином, имея детей вне брака?

Эвандер Холифилд вспомнил слова легендарного британца Леннокса Льюиса

Поражение от Фенербахче. Защитник Динамо дебютировал в чемпионате Турции
Футбол | 24.08.2025, 01:05
Поражение от Фенербахче. Защитник Динамо дебютировал в чемпионате Турции
Поражение от Фенербахче. Защитник Динамо дебютировал в чемпионате Турции
Шахтер предложил 12 миллионов евро за форварда Сантоса Луку Мейреллиса
Футбол | 23.08.2025, 21:36
Шахтер предложил 12 миллионов евро за форварда Сантоса Луку Мейреллиса
Шахтер предложил 12 миллионов евро за форварда Сантоса Луку Мейреллиса
В пару к Ванату. Милевский нашел нового форварда для Динамо
Футбол | 23.08.2025, 08:43
В пару к Ванату. Милевский нашел нового форварда для Динамо
В пару к Ванату. Милевский нашел нового форварда для Динамо
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Источник: Шовковский выгнал Ярмоленко с тренировки Динамо
Источник: Шовковский выгнал Ярмоленко с тренировки Динамо
22.08.2025, 09:46 19
Футбол
Дэвид ХЭЙ: «Я такого еще не видел. У этого супертяжа нет минусов»
Дэвид ХЭЙ: «Я такого еще не видел. У этого супертяжа нет минусов»
23.08.2025, 00:58
Бокс
Еврокубковое посмешище
Еврокубковое посмешище
22.08.2025, 11:32 111
Футбол
Турнирная таблица 1-го тура женского чемпионата мира по волейболу
Турнирная таблица 1-го тура женского чемпионата мира по волейболу
22.08.2025, 21:13
Волейбол
Директор команды Усика: «Этот бой очень плохой для него»
Директор команды Усика: «Этот бой очень плохой для него»
23.08.2025, 00:02
Бокс
Реал Мадрид нацелился на трансфер украинца, у которого конфликт со сборной
Реал Мадрид нацелился на трансфер украинца, у которого конфликт со сборной
23.08.2025, 07:17 21
Футбол
Арда ТУРАН: «Думаю, мы его потеряли»
Арда ТУРАН: «Думаю, мы его потеряли»
22.08.2025, 05:56 2
Футбол
Карл ФРОЧ: «Хотите бой с Усиком? Это станет его концом»
Карл ФРОЧ: «Хотите бой с Усиком? Это станет его концом»
22.08.2025, 00:40 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем