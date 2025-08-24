Бенфика обновила собственный рекорд по сухим матчам на старте сезона
На этот раз серию «орлов» продолжил не Трубин
В матче третьего тура чемпионата Португалии «Бенфика» дома победила «Тонделу» со счетом 3:0.
Благодаря этому результату «орлы» обновили личный рекорд: в шести первых матчах сезона не пропустили ни одного гола.
Рекордная «сухая» серия Бенфики
- СП, Спортинг – Бенфика – 0:1
- ЛЧ, Ницца – Бенфика – 0:2
- ЛЧ, Бенфика – Ницца – 2:0
- ЧП, Эштрела – Бенфика – 0:1
- ЛЧ, Фенербахче – Бенфика – 0:0
- ЧП, Бенфика – Тондела – 3:0
В пяти из этих матчей за «Бенфику» играл Анатолий Трубин, однако сегодня «сухую» серию «орлов» продолжил португалец Самуэль Суареш.
O 🦅 Benfica continua sem golos sofridos em 2025/26 e aumenta o seu recorde: nunca os encarnados terminaram os 6 primeiros jogos da época sem golos sofridos pic.twitter.com/O6zKrAkUQn— Playmaker (@playmaker_PT) August 23, 2025
