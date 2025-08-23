Кубок Украины, 1/32 финала. Денгофф и Прикарпатье назвали стартовые составы

В субботу, 23 августа, пройдут матчи 1/32 финала Кубка Украины по футболу. «Денгофф» на своем поле сыграет с «Прикарпатьем».

«Денгофф» выступает на любительском уровне. Команда выступает в чемпионате Киевской области и в прошлом сезоне стала бронзовым призером. В матчах нового чемпионата «Денгофф» уступил АФК «Титан» (0:1) и сыграл вничью 1:1 с ФК «КНУБА».

«Прикарпатье» новый сезон Первой лиги начало с выездных побед над клубами «Виктория» (2:0) и «Феникс-Мариуполь» (2:0). А вот первый домашний поединок команда проиграла «Чернигову» со счетом 0:3. В турнирной таблице «Прикарпатье» идет на пятом месте.

Поединок пройдет в Дениховке (Киевская обл.) на стадионе «Дениховка Арена». Начало матча в 13:00. Трансляция будет доступна на YouTube-канале УПЛ ТБ.