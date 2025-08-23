Романо назвал будущий клуб Доннарруммы. Голкипер попрощался с ПСЖ

Итальянский голкипер Джанлуиджи Доннарумма попрощался с фанатами ПСЖ, покинув расположение парижского гранда после матча второго тура французской Лиги 1 против Анже (0:1).

По информации известного инсайдера Фабрицио Романо, голкипер национальной сборной Италии близок к подписанию контракта с английским «Манчестер Сити».

«Эмоциональный момент для Джанлуиджи Доннаруммы, прощающийся с фанатами ПСЖ как настоящая легенда клуба. В скором времени начнется новый этап его карьеры. Манчестер Сити продолжает работать над трансфером», – написал инсайдер.

В прошлом сезоне голкипер ПСЖ сыграл 47 матчей, в которых пропустил 43 гола. В 17 случаях итальянец сохранил ворота неприкосновенными.