  Романо назвал будущий клуб Доннарруммы. Голкипер попрощался с ПСЖ
Франция
23 августа 2025, 11:18
Романо назвал будущий клуб Доннарруммы. Голкипер попрощался с ПСЖ

Джанлуиджи Доннарумма близок к переходу в «Манчестер Сити»

Getty Images/Global Images Ukraine. Джанлуиджи Доннарумма

Итальянский голкипер Джанлуиджи Доннарумма попрощался с фанатами ПСЖ, покинув расположение парижского гранда после матча второго тура французской Лиги 1 против Анже (0:1).

По информации известного инсайдера Фабрицио Романо, голкипер национальной сборной Италии близок к подписанию контракта с английским «Манчестер Сити».

«Эмоциональный момент для Джанлуиджи Доннаруммы, прощающийся с фанатами ПСЖ как настоящая легенда клуба. В скором времени начнется новый этап его карьеры. Манчестер Сити продолжает работать над трансфером», – написал инсайдер.

В прошлом сезоне голкипер ПСЖ сыграл 47 матчей, в которых пропустил 43 гола. В 17 случаях итальянец сохранил ворота неприкосновенными.

Джанлуиджи Доннарумма ПСЖ Манчестер Сити трансферы трансферы АПЛ трансферы Лиги 1 Фабрицио Романо
Олег Вахоцкий Источник: Фабрицио Романо
І добре. Що Доннарума перейшов в один з найкращих клубів світу і одну з найкращих ліг. Я б не проти його бачити в Англії, Італії чи Іспанії. 
А ПСЖ -це клуб одноднєвка.
