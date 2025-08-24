Экс-звезда Динамо мог оказаться в Шахтере: «Я не смог помочь»

Известный украинский тренер Виталий Кварцяный вспомнил старт профессиональной карьеры Евгения Хачериди. Специалист заявил, что поначалу от футболиста отказывались и Динамо, и Шахтер.

– Шахтер пропустил быстрый гол после подачи углового. Защитники донецкой команды позволили сопернику остаться одному в штрафной. Как это понимать?

– Если бы в Шахтере играл Хачериди, то этого пропущенного гола не случилось бы. Я никогда не ошибаюсь в игроках. Я с ним работал в Волыни, затем эту работу продолжил Лужный в Динамо. Олег индивидуально шлифовал Женю, все ему объяснял, учил и довел до высокого уровня, а Газзаев и Семин уже реализовывали его, когда черная работа была проделана. Я был уверен, что Хачериди будет играть в сборной.

Сначала Хачериди предлагали в Шахтер, но его не захотели брать, а я в то время помочь не смог, потому что еще не был знаком с ним. Потом от него отказалось Динамо. Я тогда переговорил с Лужным, он посмотрел на Женю и тот поразил его. Олег в итоге уговорил Динамо взять Хачериди.У нас футболистов нужно шлифовать и работать с ними, – сказал Кварцяный.

Ранее сообщалось, что Евгений Хачериди пройдет пересмотр в расположении одесского Черноморца.