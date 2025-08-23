ВИДЕО. Футболист Барселоны во второй раз стал отцом. Получил подзатыльники
Френки де Йонг получил новое вдохновение
Френки де Йонг стал отцом во второй раз.
Нидерландский полузащитник «Барселоны» всю неделю был в напряжении и пропустил несколько тренировок.
В итоге его жена Микки Кимени родила, и игрок, счастливый, уже полноценно вернулся к тренировкам.
Пара во второй раз стала родителями: в ноябре 2023 года у них родился сын Майлз.
Партнеры по «Барсе» поздравили Де Йонга – он пробежал через традиционный «коридор почета».
👶Frenkie de Jong recibe el pasillo de sus compañeros. Ha sido papá de nuevo. Listo para mañana@JijantesFC pic.twitter.com/hUh0bsqUwx— Gerard Romero (@gerardromero) August 22, 2025
