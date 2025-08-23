Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ВИДЕО. Футболист Барселоны во второй раз стал отцом. Получил подзатыльники
23 августа 2025, 00:15
ВИДЕО. Футболист Барселоны во второй раз стал отцом. Получил подзатыльники

Френки де Йонг получил новое вдохновение

ВИДЕО. Футболист Барселоны во второй раз стал отцом. Получил подзатыльники
Instagram. Френки де Йонг и Микки Кимени

Френки де Йонг стал отцом во второй раз.

Нидерландский полузащитник «Барселоны» всю неделю был в напряжении и пропустил несколько тренировок.

В итоге его жена Микки Кимени родила, и игрок, счастливый, уже полноценно вернулся к тренировкам.

Пара во второй раз стала родителями: в ноябре 2023 года у них родился сын Майлз.

Партнеры по «Барсе» поздравили Де Йонга – он пробежал через традиционный «коридор почета».

Максим Лапченко Источник: X (Twitter)
