ВИДЕО. Футболист Барселоны во второй раз стал отцом. Получил подзатыльники

Френки де Йонг стал отцом во второй раз.

Нидерландский полузащитник «Барселоны» всю неделю был в напряжении и пропустил несколько тренировок.

В итоге его жена Микки Кимени родила, и игрок, счастливый, уже полноценно вернулся к тренировкам.

Пара во второй раз стала родителями: в ноябре 2023 года у них родился сын Майлз.

Партнеры по «Барсе» поздравили Де Йонга – он пробежал через традиционный «коридор почета».