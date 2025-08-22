ФОТО. Дочь легенды Динамо атакуют фаны. Все из-за ее парня

Дочь легенды «Динамо» Максима Шацких, Кристина Шацких, столкнулась с хейтом после поражения команды.

Поражение киевского «Динамо» от «Маккаби» (Тель-Авив) в квалификации Лиги Европы вызвало волну негатива. Агрессия болельщиков дошла даже до семей футболистов.

Кристина Шацких, девушка полузащитника Николая Шапаренко, сообщила о грубых сообщениях в соцсетях.

Она призвала прекратить нападки:

«Не тратьте время на сообщения мне. Это моя личная страница, а не футбольный паблик. Никогда не пойму, зачем выливать грязь на семью».