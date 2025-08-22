Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Дочь легенды Динамо атакуют фаны. Все из-за ее парня
Другие новости
22 августа 2025, 17:20 | Обновлено 22 августа 2025, 17:24
1034
2

ФОТО. Дочь легенды Динамо атакуют фаны. Все из-за ее парня

Кристина Шацких страдает из-за неудачной игры Николая Шапаренко

22 августа 2025, 17:20 | Обновлено 22 августа 2025, 17:24
1034
2
ФОТО. Дочь легенды Динамо атакуют фаны. Все из-за ее парня
Instagram. Кристина Шацких

Дочь легенды «Динамо» Максима Шацких, Кристина Шацких, столкнулась с хейтом после поражения команды.

Поражение киевского «Динамо» от «Маккаби» (Тель-Авив) в квалификации Лиги Европы вызвало волну негатива. Агрессия болельщиков дошла даже до семей футболистов.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Кристина Шацких, девушка полузащитника Николая Шапаренко, сообщила о грубых сообщениях в соцсетях.

Она призвала прекратить нападки:

«Не тратьте время на сообщения мне. Это моя личная страница, а не футбольный паблик. Никогда не пойму, зачем выливать грязь на семью».

По теме:
Николай ЦЫМБАЛ: «С каждым матчем Динамо играет все хуже»
Мальме – Сигма Оломоуц – 3:0. Дубль Хакшабановича. Видео голов и обзор
ВИДЕО. Златан Ибрагимович шокировал скиллами в 43 года. Вау
фото Динамо Киев Николай Шапаренко Кристина Шацких lifestyle скандал Лига Европы Максим Шацких
Максим Лапченко Источник: Telegram
Оцените материал
(12)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Легендарный Клопп мечтает об игроке Шахтера. Тот согласился на трансфер
Футбол | 22 августа 2025, 07:14 3
Легендарный Клопп мечтает об игроке Шахтера. Тот согласился на трансфер
Легендарный Клопп мечтает об игроке Шахтера. Тот согласился на трансфер

Марлон Гомес может оказаться в клубе «РБ Лейпциг»

Олег ФЕДОРЧУК: «Динамо нужны кардинальные перемены»
Футбол | 22 августа 2025, 10:42 4
Олег ФЕДОРЧУК: «Динамо нужны кардинальные перемены»
Олег ФЕДОРЧУК: «Динамо нужны кардинальные перемены»

Эксперту не понравилась игра киевлян в квалификации Лиги Европы

Решил Суркис. Экс-игрок сборной уйдет из Динамо после поражения от Маккаби
Футбол | 22.08.2025, 13:35
Решил Суркис. Экс-игрок сборной уйдет из Динамо после поражения от Маккаби
Решил Суркис. Экс-игрок сборной уйдет из Динамо после поражения от Маккаби
Арда ТУРАН: «Думаю, мы его потеряли»
Футбол | 22.08.2025, 05:56
Арда ТУРАН: «Думаю, мы его потеряли»
Арда ТУРАН: «Думаю, мы его потеряли»
Арда ТУРАН: «Меня раздражает этот момент. Но Шахтер пройдет дальше»
Футбол | 22.08.2025, 17:19
Арда ТУРАН: «Меня раздражает этот момент. Но Шахтер пройдет дальше»
Арда ТУРАН: «Меня раздражает этот момент. Но Шахтер пройдет дальше»
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Burevestnik
то ніякі не фанати - то дебіли.
Ответить
+2
Airwolf77
Какие-то дауны малолетние ей пишут. В бан их и все)
Ответить
+2
Популярные новости
Усик впервые отреагировал на возможный бой с Итаумой: «Великолепный парень»
Усик впервые отреагировал на возможный бой с Итаумой: «Великолепный парень»
20.08.2025, 17:29 2
Бокс
Роковое удаление. Динамо проиграло Маккаби в первом матче
Роковое удаление. Динамо проиграло Маккаби в первом матче
21.08.2025, 23:10 143
Футбол
Болельщики ПСЖ обратились к руководству по поводу будущего Сафонова
Болельщики ПСЖ обратились к руководству по поводу будущего Сафонова
21.08.2025, 08:07 13
Футбол
Украина начала ЧМ по волейболу с уверенной победы
Украина начала ЧМ по волейболу с уверенной победы
21.08.2025, 17:00 7
Волейбол
Александр ШОВКОВСКИЙ: «Вы знаете, что он ушел из Динамо»
Александр ШОВКОВСКИЙ: «Вы знаете, что он ушел из Динамо»
20.08.2025, 20:18 1
Футбол
Был серьезный разговор. Энрике поставил ультиматум Забарному и Сафонову
Был серьезный разговор. Энрике поставил ультиматум Забарному и Сафонову
21.08.2025, 08:17 24
Футбол
Шовковский объяснил катастрофическое поражение Динамо против Маккаби
Шовковский объяснил катастрофическое поражение Динамо против Маккаби
22.08.2025, 07:43 50
Футбол
Владимир КЛИЧКО: «Это очень хорошая новость. Пришло время его остановить»
Владимир КЛИЧКО: «Это очень хорошая новость. Пришло время его остановить»
21.08.2025, 04:54 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем