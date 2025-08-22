ФОТО. Дочь легенды Динамо атакуют фаны. Все из-за ее парня
Кристина Шацких страдает из-за неудачной игры Николая Шапаренко
Дочь легенды «Динамо» Максима Шацких, Кристина Шацких, столкнулась с хейтом после поражения команды.
Поражение киевского «Динамо» от «Маккаби» (Тель-Авив) в квалификации Лиги Европы вызвало волну негатива. Агрессия болельщиков дошла даже до семей футболистов.
Кристина Шацких, девушка полузащитника Николая Шапаренко, сообщила о грубых сообщениях в соцсетях.
Она призвала прекратить нападки:
«Не тратьте время на сообщения мне. Это моя личная страница, а не футбольный паблик. Никогда не пойму, зачем выливать грязь на семью».
