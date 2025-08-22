Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Бондарь провел юбилейный матч за Шахтер
Лига конференций
22 августа 2025, 14:50
Бондарь провел юбилейный матч за Шахтер

Юбилей 26-летний защитник горняков отметил премьерным голом в еврокубках

22 августа 2025, 14:50
Бондарь провел юбилейный матч за Шахтер
ФК Шахтер. Валерий Бондарь

Матч с «Серветтом» (1:1) стал 150-м для 26-летнего защитника Валерия Бондаря в рядах «Шахтера». 105 встреч он отыграл в чемпионатах Украины, 37 – в еврокубках, 7 – в Кубке Украины и 1 – в Суперкубке Украины. Юбилей Валерий отпраздновал на 72-й минуте премьерным голом в еврокубках, который одновременно стал и первым для горняков в Лиге конференций. Среди украинских команд быстрее, чем «Шахтер», забивала первый мяч в этом турнире только «Ворскла».

К слову, поединок с «Серветтом» оказался юбилейным и для 23-летнего бразильского защитника Педру Энрике, который провел 50-й матч за «Шахтер». 33 раза он выходил на поле в чемпионатах Украины, 13 – в еврокубках и 4 – в Кубке Украины.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Первые голы украинских клубов в Лиге конференций

Клуб

Дата

Автор гола

Соперник

Минута*

Счет

Ворскла

22.07.2021

Ибрахим КАНЕ

КуПС (г)

29'

2:2

Заря

16.09.2021

Артем ГРОМОВ

Буде/Глимт (г)

90+1'

1:3

Полесье

01.08.2024

Богдан КУШНИРЕНКО

Олимпия (д)

91'

1:2

Днепр-1

15.09.2022

Валентин РУБЧИНСКИЙ

Аполлон (г)

101'

3:1

Динамо

17.08.2023

Назар ВОЛОШИН

Арис (д)

135'

2:1, п.6:5

Шахтер

21.08.2025

Валерий БОНДАРЬ

Серветт (д)

72'

1:1

* начиная с дебюта.

Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
