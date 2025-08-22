Бондарь провел юбилейный матч за Шахтер
Юбилей 26-летний защитник горняков отметил премьерным голом в еврокубках
Матч с «Серветтом» (1:1) стал 150-м для 26-летнего защитника Валерия Бондаря в рядах «Шахтера». 105 встреч он отыграл в чемпионатах Украины, 37 – в еврокубках, 7 – в Кубке Украины и 1 – в Суперкубке Украины. Юбилей Валерий отпраздновал на 72-й минуте премьерным голом в еврокубках, который одновременно стал и первым для горняков в Лиге конференций. Среди украинских команд быстрее, чем «Шахтер», забивала первый мяч в этом турнире только «Ворскла».
К слову, поединок с «Серветтом» оказался юбилейным и для 23-летнего бразильского защитника Педру Энрике, который провел 50-й матч за «Шахтер». 33 раза он выходил на поле в чемпионатах Украины, 13 – в еврокубках и 4 – в Кубке Украины.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Первые голы украинских клубов в Лиге конференций
|
Клуб
|
Дата
|
Автор гола
|
Соперник
|
Минута*
|
Счет
|
Ворскла
|
22.07.2021
|
Ибрахим КАНЕ
|
КуПС (г)
|
29'
|
2:2
|
Заря
|
16.09.2021
|
Артем ГРОМОВ
|
Буде/Глимт (г)
|
90+1'
|
1:3
|
Полесье
|
01.08.2024
|
Богдан КУШНИРЕНКО
|
Олимпия (д)
|
91'
|
1:2
|
Днепр-1
|
15.09.2022
|
Валентин РУБЧИНСКИЙ
|
Аполлон (г)
|
101'
|
3:1
|
Динамо
|
17.08.2023
|
Назар ВОЛОШИН
|
Арис (д)
|
135'
|
2:1, п.6:5
|
Шахтер
|
21.08.2025
|
Валерий БОНДАРЬ
|
Серветт (д)
|
72'
|
1:1
* начиная с дебюта.
