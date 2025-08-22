Бондарь провел юбилейный матч за Шахтер

Матч с «Серветтом» (1:1) стал 150-м для 26-летнего защитника Валерия Бондаря в рядах «Шахтера». 105 встреч он отыграл в чемпионатах Украины, 37 – в еврокубках, 7 – в Кубке Украины и 1 – в Суперкубке Украины. Юбилей Валерий отпраздновал на 72-й минуте премьерным голом в еврокубках, который одновременно стал и первым для горняков в Лиге конференций. Среди украинских команд быстрее, чем «Шахтер», забивала первый мяч в этом турнире только «Ворскла».

К слову, поединок с «Серветтом» оказался юбилейным и для 23-летнего бразильского защитника Педру Энрике, который провел 50-й матч за «Шахтер». 33 раза он выходил на поле в чемпионатах Украины, 13 – в еврокубках и 4 – в Кубке Украины.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Первые голы украинских клубов в Лиге конференций

Клуб Дата Автор гола Соперник Минута* Счет Ворскла 22.07.2021 Ибрахим КАНЕ КуПС (г) 29' 2:2 Заря 16.09.2021 Артем ГРОМОВ Буде/Глимт (г) 90+1' 1:3 Полесье 01.08.2024 Богдан КУШНИРЕНКО Олимпия (д) 91' 1:2 Днепр-1 15.09.2022 Валентин РУБЧИНСКИЙ Аполлон (г) 101' 3:1 Динамо 17.08.2023 Назар ВОЛОШИН Арис (д) 135' 2:1, п.6:5 Шахтер 21.08.2025 Валерий БОНДАРЬ Серветт (д) 72' 1:1

* начиная с дебюта.