22 августа 2025, 13:32
«Надо учиться играть против автобуса». Реакция фанов на матч Шахтера в ЛК

Команда Арды Турана разошлась миром с «Серветтом»

«Надо учиться играть против автобуса». Реакция фанов на матч Шахтера в ЛК
ФК Шахтер

В четверг, 21 августа, «Шахтер» провел первый матч четвертого раунда квалификации Лиги конференций. Подопечные Арды Турана сыграли вничью 1:1 с клубом «Серветт» из Швейцарии.

«Серветт» открыл счет на 8-йминуте матча. После подачи с углового Ламин Фомба воспользовался ошибкой защиты «Шахтера» и головой отправил мяч в сетку.

«Шахтер» забил также после стандарта. На 72-й минуте Валерий Бондарь сравнял счет.

За матч подопечные Турана нанесли по воротам соперника более 20 ударов. «Серветт» пробил всего дважды. Но игра закончилась вничью.

Болельщики недовольны столь низкой реализацией. Также обеспокоенность фанов вызывает игра в обороне и большое количество травмированных футболистов.

Yana: Кевин за 1 тайм создал больше, чем Невертон за 5, нужно кого-то искать, потому что Невертон не замена Кевину совсем 🫠

《SANTIANO》(Сергей): Хочу напомнить что Серветт идёт на 11 месте из 12 в чемпионате. Все очень печально. Команда вообще не знает что ей делать в атаке. Последние вроде 4 гола забили защитники. Что то есть предчувствие что Туран долго не продержится с такими результатами и травмами.

Borys Nikitin: Это футбол и мяч круглый, по статистике должны были разрывать кантонцев, но по итогу проявили характер и сравняли счёт!!!
Несмотря на матчи каждые 3-4 дня, постоянные переезды, 5-6 травмированных мы все ещё в обойме и можем попасть в групповой этап еврокубков!!!

ℙ𝕒𝕥𝕣𝕚𝕔𝕚𝕒𝕟: Ну, моментов реально было море. Надо было забивать, но за игру опять-таки не стыдно. В отличие от "чемпиона" Украины здесь было на что смотреть.

treekz: Реализация слабая конечно, надо учится играть против автобуса.

Qwerty Qwerty: Это уже не смешно, пол команды травмировано. Если не пройдем Серветт, то Арда так же скоро уйдет как пришел. Пока что единственный видимый результат Турана, это то, что футболисты ломаются как спички от его тренировок.

Катерина: Надо в церковь ребятам сходить, потому что похоже сделано. И форварда найти.

иван Иванов: Жаль. Такое большое преимущество. Нападающие закончились. Туран -– хороший тренер.

Roman P: Играли более менее. Отдача намного лучше чем при Пушиче. Сегодня скорее невезение и тактика автобус от Сервета. Ну и ляп от центра защиты, Бондарь исправил свою ошибку. Не посылаем голову пеплом)))

treekz: В следующем матче Арда будет без красной уже и надеюсь Кевин в основе.

Макс Максов
Потрібно сподіватись, що Кевіна ніікуди не відпустять...
SHN
Кельвина пока ещё не купили,но уже надо искать замену)
Результат он вчера не сделал,а все эти обводочки,прострелы и забеги забудутся.
Ризныку надо искать замену. Его регулярные привозы это вопрос времени. Пока просто везёт.
