Олег ДУЛУБ: «Это Динамо действительно уступает прошлогоднему»

Известный тренер Олег Дулуб поделился эмоциями после поражения киевского «Динамо» от Маккаби (1:3) в квалификации Лиги Европы. Специалист разочарован игрой киевлян.

– Как бы вообще оценили этот матч? Насколько результат логичен и предсказуем?

– Если в целом, то понятно, что отрицательно. Проигранный матч – это всегда проигранный матч. Но я оптимист по природе. Будет неделя, когда Динамо сможет восстановиться от поездок, у них есть время на подготовку. При условии, что удастся забить быстрый гол, противостояние снова откроется.

– Как бы вы оценили физическую готовность команды? Потому что кажется, что она на гораздо более низком уровне, чем была в прошлом сезоне в квалификации Лиги чемпионов.

– Дело не в этом. По степени готовности это «Динамо», возможно, действительно уступает нынешнему. Но футбол нельзя сводить только к фитнесу и готовности. Фитнес может быть где-то на 4-5 месте в приоритетах.

Основное – это прежде всего понимание игры. Также атмосфера в коллективе и подготовка к сопернику. Это комплекс причин.

Если делать ставку на фитнес, то будут постоянные проблемы – то, с чем сейчас сталкивается Шахтер. Мышечные травмы… Если бы у Турана сейчас была вся обойма игроков, а не минус 10, то, думаю, не возникло бы проблем даже с «Панатинаикосом». Должно быть искусство управления этими нагрузками, – сказал Дулуб.