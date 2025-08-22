Мастер отраженных пенальти. Аргентинский вратарь установил рекорд
Отбитый пенальти Армани помог «Ривер Плейту» выйти в четвертьфинал Кубка Либертадорес
В матче 1/8 финала Кубка Либертадорес аргентинский «Ривер Плейт» победил парагвайский «Либертад» в серии послематчевых пенальти со счетом 1:1 (3:1).
Одним из героев встречи стал голкипер «Ривер Плейт» Франко Армани. Он не только помог своей команде выиграть серию пенальти, но и отразил удар с 11-метровой отметки в игровое время.
Этот отраженный пенальти стал 30-м в карьере Франко Армани, и по этому показателю он стал лучшим аргентинским голкипером, начиная с 1990 года.
Отраженные пенальти вратарями из Аргентины (1990–2025):
- 30 – Франко Армани
- 29 – Серхио Ромеро
- 26 – Роберто Аббондансъери
- 26 – Агустин Росси
В четвертьфинале Кубка Либертадорес «Ривер Плейт» сыграет с «Палмейрасом».
🇦🇷 Top 5 argentinos com mais pênaltis defendidos : ( 1990 - 2025 )— Isacsousa_7 ⚽🎯 (@K1_stats) August 22, 2025
3️⃣0️⃣ - 🇦🇷 Armani ⭐🆕
2️⃣9️⃣ - 🇦🇷 Romero
2️⃣6️⃣ - 🇦🇷 Abbondanzieri
2️⃣6️⃣ - 🇦🇷 Rossi
1️⃣8️⃣ - 🇦🇷 Dibu Martinez pic.twitter.com/nz28cZ5s0d
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Поединок состоится 22 августа в 21:45 по Киеву
Украинцы проиграли 0:3