Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Мастер отраженных пенальти. Аргентинский вратарь установил рекорд
Кубок Либертадорес
22 августа 2025, 11:57 |
247
0

Отбитый пенальти Армани помог «Ривер Плейту» выйти в четвертьфинал Кубка Либертадорес

Getty Images/Global Images Ukraine. Франко Армани

В матче 1/8 финала Кубка Либертадорес аргентинский «Ривер Плейт» победил парагвайский «Либертад» в серии послематчевых пенальти со счетом 1:1 (3:1).

Одним из героев встречи стал голкипер «Ривер Плейт» Франко Армани. Он не только помог своей команде выиграть серию пенальти, но и отразил удар с 11-метровой отметки в игровое время.

Этот отраженный пенальти стал 30-м в карьере Франко Армани, и по этому показателю он стал лучшим аргентинским голкипером, начиная с 1990 года.

Отраженные пенальти вратарями из Аргентины (1990–2025):

  • 30 – Франко Армани
  • 29 – Серхио Ромеро
  • 26 – Роберто Аббондансъери
  • 26 – Агустин Росси

В четвертьфинале Кубка Либертадорес «Ривер Плейт» сыграет с «Палмейрасом».

Кубок Либертадорес Ривер Плейт Либертад статистика
Андрей Витренко Источник: X (Twitter)
