Палмейрас сыграл юбилейный матч на уровне Кубка Либертадорес
Он стал первым бразильским клубом, отыгравшим 250-й поединок
В ответном матче 1/8 финала Кубка Либертадорес бразильский «Палмейрас» сыграл вничью с перуанским «Университарио де Депортес» со счётом 0:0 (4:0 по сумме двух встреч).
Этот матч стал знаковым для бразильского клуба: «Палмейрас» стал первой командой из Бразилии, которая провела 250 матчей в Кубке Либертадорес.
Матчи бразильских команд в Кубке Либертадорес:
- 250 – «Палмейрас»
- 217 – «Сан-Паулу»
- 215 – «Гремио»
- 188 – «Фламенго»
- 166 – «Крузейро»
- 160 – «Интернасьонал»
- 153 – «Сантос»
- 142 – «Коринтианс»
- 138 – «Атлетико Минейро»
- 91 – «Флуминенсе»
- 85 – «Атлетико Паранаэнсе»
- 74 – «Васко да Гама»
- 72 – «Ботафого»
В четвертьфинале Кубка Либертадорес «Палмейрас» сыграет с «Ривер Плейт».
Clubes brasileiros com mais jogos na história da Copa Libertadores :— Noite de Copa (@Noitedecopa) August 22, 2025
𝟮𝟱𝟬 - Palmeiras 🆙
217 - São Paulo
215 - Grêmio
188 - Flamengo
166 - Cruzeiro
160 - Internacional
153 - Santos
142 - Corinthians
138 - Atlético-MG
91 - Fluminense
85 - Athletico-PR
74 - Vasco da Gama
72 -… pic.twitter.com/T3jjOBvZFJ
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Известный промоутер похвалил Мухаммеда Али
Футболист и тренер повздорили перед ответной игрой против «Пафоса»