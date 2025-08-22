Палмейрас сыграл юбилейный матч на уровне Кубка Либертадорес

В ответном матче 1/8 финала Кубка Либертадорес бразильский «Палмейрас» сыграл вничью с перуанским «Университарио де Депортес» со счётом 0:0 (4:0 по сумме двух встреч).

Этот матч стал знаковым для бразильского клуба: «Палмейрас» стал первой командой из Бразилии, которая провела 250 матчей в Кубке Либертадорес.

Матчи бразильских команд в Кубке Либертадорес:

250 – «Палмейрас»

217 – «Сан-Паулу»

215 – «Гремио»

188 – «Фламенго»

166 – «Крузейро»

160 – «Интернасьонал»

153 – «Сантос»

142 – «Коринтианс»

138 – «Атлетико Минейро»

91 – «Флуминенсе»

85 – «Атлетико Паранаэнсе»

74 – «Васко да Гама»

72 – «Ботафого»

В четвертьфинале Кубка Либертадорес «Палмейрас» сыграет с «Ривер Плейт».