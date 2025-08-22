Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Палмейрас сыграл юбилейный матч на уровне Кубка Либертадорес
22 августа 2025, 11:24 | Обновлено 22 августа 2025, 11:26
Палмейрас сыграл юбилейный матч на уровне Кубка Либертадорес

Он стал первым бразильским клубом, отыгравшим 250-й поединок

Палмейрас сыграл юбилейный матч на уровне Кубка Либертадорес
Getty Images/Global Images Ukraine

В ответном матче 1/8 финала Кубка Либертадорес бразильский «Палмейрас» сыграл вничью с перуанским «Университарио де Депортес» со счётом 0:0 (4:0 по сумме двух встреч).

Этот матч стал знаковым для бразильского клуба: «Палмейрас» стал первой командой из Бразилии, которая провела 250 матчей в Кубке Либертадорес.

Матчи бразильских команд в Кубке Либертадорес:

  • 250 – «Палмейрас»
  • 217 – «Сан-Паулу»
  • 215 – «Гремио»
  • 188 – «Фламенго»
  • 166 – «Крузейро»
  • 160 – «Интернасьонал»
  • 153 – «Сантос»
  • 142 – «Коринтианс»
  • 138 – «Атлетико Минейро»
  • 91 – «Флуминенсе»
  • 85 – «Атлетико Паранаэнсе»
  • 74 – «Васко да Гама»
  • 72 – «Ботафого»

В четвертьфинале Кубка Либертадорес «Палмейрас» сыграет с «Ривер Плейт».


