Экс-игрок Челси и Ман Юнайтед нашел новый клуб. Он был свободным агентом
Неманья Матич договорился о контакте с «Сассуоло»
37-летний опорный полузащитник Неманья Матич определился с будущим после ухода из французского «Лиона».
Известный инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что следующим клубом Матича станет представитель Серии А – «Сассуоло».
Опытный футболист подпишет контракт с клубом на один сезон. В соглашении также будет присутствовать опция продления сотрудничества еще на один сезон.
С января 2024 года Неманья выступал за французский «Лион», за который провел всего 58 матчей (один гол и одна результативная передача).
В течение профессиональной карьеры Матич играл за такие клубы, как: «Челси», «Витесс», «Бенфика», «Рома», «Манчестер Юнайтед», «Ренн» и «Кошице».
🚨⚫️🟢 Nemanja Matić has agreed to join Serie A side Sassuolo on one year deal.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 22, 2025
After leaving OL, Matić said yes to Sassuolo proposal as Serie A has always been a concrete idea in his mind.
Deal also includes an option for further season. Here we go 🇷🇸 pic.twitter.com/tVrLeE04Q9
