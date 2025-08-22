Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
22 августа 2025, 09:41
Экс-игрок Челси и Ман Юнайтед нашел новый клуб. Он был свободным агентом

Неманья Матич договорился о контакте с «Сассуоло»

Getty Images/Global Images Ukraine. Неманья Матич

37-летний опорный полузащитник Неманья Матич определился с будущим после ухода из французского «Лиона».

Известный инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что следующим клубом Матича станет представитель Серии А – «Сассуоло».

Опытный футболист подпишет контракт с клубом на один сезон. В соглашении также будет присутствовать опция продления сотрудничества еще на один сезон.

С января 2024 года Неманья выступал за французский «Лион», за который провел всего 58 матчей (один гол и одна результативная передача).

В течение профессиональной карьеры Матич играл за такие клубы, как: «Челси», «Витесс», «Бенфика», «Рома», «Манчестер Юнайтед», «Ренн» и «Кошице».

