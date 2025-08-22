Перенес операцию. Полузащитник Баварии выбыл на неопределенный срок
Том Бишоф был вынужден лечь под хирургический нож
20-летний центральный полузащитник «Баварии» Том Бишоф не сможет помочь команде в начале нового сезона.
По информации пресс-службы клуба, молодой игрок перенес хирургическое вмешательство по удалению аппендикса.
Сколько времени займет восстановление Тома, пока неизвестно, однако ясно, что Бишоф не сыграет 22 августа в первом туре Бундеслиги против «РБ Лейпциг».
Бишоф стал игроком «Баварии» в начале лета 2025 года, перейдя из «Хоффенхайма». За короткий промежуток времени полузащитнику удалось провести уже два матча (46 минут), однако результативными действиями он пока не отметился.
Tom Bischof is out of action for the time being after having his appendix removed ℹ️— FC Bayern (@FCBayernEN) August 21, 2025
Get well soon, Tom! We hope to see you back in action soon! 🍀
https://t.co/EbyKtQ9ZrM
