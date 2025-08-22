Перенес операцию. Полузащитник Баварии выбыл на неопределенный срок

20-летний центральный полузащитник «Баварии» Том Бишоф не сможет помочь команде в начале нового сезона.

По информации пресс-службы клуба, молодой игрок перенес хирургическое вмешательство по удалению аппендикса.

Сколько времени займет восстановление Тома, пока неизвестно, однако ясно, что Бишоф не сыграет 22 августа в первом туре Бундеслиги против «РБ Лейпциг».

Бишоф стал игроком «Баварии» в начале лета 2025 года, перейдя из «Хоффенхайма». За короткий промежуток времени полузащитнику удалось провести уже два матча (46 минут), однако результативными действиями он пока не отметился.