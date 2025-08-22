Перенес операцию. Полузащитник Баварии выбыл на неопределенный срок

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Германия
22 августа 2025, 08:55 |
267
0

Том Бишоф был вынужден лечь под хирургический нож

Getty Images/Global Images Ukraine. Том Бишоф

20-летний центральный полузащитник «Баварии» Том Бишоф не сможет помочь команде в начале нового сезона.

По информации пресс-службы клуба, молодой игрок перенес хирургическое вмешательство по удалению аппендикса.

Сколько времени займет восстановление Тома, пока неизвестно, однако ясно, что Бишоф не сыграет 22 августа в первом туре Бундеслиги против «РБ Лейпциг».

Бишоф стал игроком «Баварии» в начале лета 2025 года, перейдя из «Хоффенхайма». За короткий промежуток времени полузащитнику удалось провести уже два матча (46 минут), однако результативными действиями он пока не отметился.

Бавария Том Бишоф чемпионат Германии по футболу Бундеслига операция
Андрей Витренко Источник: ФК Бавария
