Новичок Ливерпуля получил травму. Стали известны подробности

Спортивный врач Дмитрий Бабелюк рассказал подробности о травме защитника Джереми Фримпонга, новичка Ливерпуля:

«Ливерпуль потерял своего защитника минимум на 4 недели. Все-таки то «незначительное», что почувствовал Фримпонг, оказалось довольно серьезной проблемой.

Пока неизвестно, какую именно степень травмы мышц задней поверхности бедра установили нидерландцу, но ожидают его возвращения только после международной паузы.

Таким образом, правый защитник пропустит 3–4 недели, необходимые для восстановления от большинства мышечных травм».