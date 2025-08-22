Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Новичок Ливерпуля получил травму. Стали известны подробности
22 августа 2025, 05:57 | Обновлено 22 августа 2025, 06:26
Новичок Ливерпуля получил травму. Стали известны подробности

Защитник Джереми Фримпонг выбыл из строя минимум на 4 недели

Getty Images/Global Images Ukraine. Джереми Фримпонг (слева)

Спортивный врач Дмитрий Бабелюк рассказал подробности о травме защитника Джереми Фримпонга, новичка Ливерпуля:

«Ливерпуль потерял своего защитника минимум на 4 недели. Все-таки то «незначительное», что почувствовал Фримпонг, оказалось довольно серьезной проблемой.

Пока неизвестно, какую именно степень травмы мышц задней поверхности бедра установили нидерландцу, но ожидают его возвращения только после международной паузы.

Таким образом, правый защитник пропустит 3–4 недели, необходимые для восстановления от большинства мышечных травм».

