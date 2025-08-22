Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Экс-вторая ракетка: «Моя личность – причина, почему я не выиграла больше»
US Open
22 августа 2025, 07:32 | Обновлено 22 августа 2025, 10:32
655
1

Экс-вторая ракетка: «Моя личность – причина, почему я не выиграла больше»

Петра Квитова завершит карьеру после US Open 2025

22 августа 2025, 07:32 | Обновлено 22 августа 2025, 10:32
655
1
Экс-вторая ракетка: «Моя личность – причина, почему я не выиграла больше»
Getty Images/Global Images Ukraine. Петра Квитова

35-летняя Петра Квитова дала интервью перед стартом Открытого чемпионата США 2025, после которого завершит карьеру:

Об окончательном решении завершить выступления: «Сейчас я готова остановиться. Ментально, думаю, я уже больше не могу этого делать, так же как эмоционально и физически. Ты все еще помнишь, как играла раньше, как все получалось легко, как я забивала виннеры, а вдруг этого уже нет. Я полностью готова к завершению карьеры. Я не жалею ни о чем. Я до сих пор люблю теннис, но все остальное – ожидание тренировок, машины, матчей – это просто изматывает. А имея сына, это совсем другая жизнь. Я просто хочу проводить с ним больше времени [позже Петра также добавила, что со временем хотела бы иметь еще одного ребенка]».

О своем камбэке после нападения грабителя в 2016-м году и операции на руке: «Я знала, что я сильный боец на корте. Но тогда я поняла, что я еще больший боец в совершенно другой версии себя. Это было замечательно, даже несмотря на то, что играть в теннис было очень трудно. Я плакала на корте, у меня были ужасные флешбеки, мучили ночные кошмары. Это действительно было нелегко. Нужно было время, но теперь все хорошо. Тогда был большой вопрос: смогу ли я вообще играть? И я смогла. Это была моя вторая карьера. Это было невероятно».

О своих самых ярких победах: «Выиграть на Уимблдоне во второй раз, в 2014-м году, – это совсем другое, чем в первый раз (в 2011-м). Когда знаешь, какое это ощущение в первый раз, то просто хочешь выиграть снова. И ничего больше. Ты просто знаешь это ощущение победы. Это, пожалуй, лучшее воспоминание. Также я была очень горда, когда выиграла турнир в Майами в 2023-м году. Перед тем я не показывала свой лучший теннис, я совсем не была уверена в себе, чувствовала себя уставшей и старой. И здесь это произошло. Очень горжусь тем титулом».

О матчах, которые бы хотела переиграть: «Я сожалею о поражении от Кирстен Флипкенс в четвертьфинале Уимблдона-2013. Помню, что была тогда больна. Но больше всего хотела бы переиграть финал в Мельбурне против Осаки в сезоне-2019. Это был самый болезненный матч в моей карьере, это было ужасно. С другой стороны, после того, что со мной произошло, я подписалась бы под всем, лишь бы выйти в тот финал, иметь шанс играть против лучших и конкурировать с ними на равных. Был, может, один гейм, я помню один прием, который получился немного длинным. Возможно, он мог все изменить. У меня был брейк-поинт. Но в целом, не знаю, что могла бы изменить. Думаю, Наоми тогда была просто немного лучше. И все».

О собственной оценке своей карьеры: «Пожалуй, моя личность – это причина того, почему я не выиграла больше. Я думаю, что у меня есть талант, однако, возможно, я могла бы работать немного больше. Но с другой стороны, думаю, что это могло бы убить мой талант или мою ментальность. Я могла бы выиграть больше. Но что я могу сделать? Я играла в финале Открытого чемпионата Австралии [2019 года], проиграла Наоми Осаке, которая тогда отыграла невероятно в третьем сете.

Всегда есть несколько знаков вопроса относительно количества моих титулов на мейджорах, но статус первой ракетки мира – вот чего мне не хватает. Пожалуй, это то, чего я хотела бы больше всего. Но если этого не случилось, то не случилось. Это не сделало бы мою жизнь лучше или счастливее».

Квитова является бывшей второй ракеткой мира. Петра дважды выиграла трофей Уимблдона за карьере, а также становилась чемпионкой Итогового турнира WTA.

В первом раунде US Open сыграет против представительницы Франции Диан Парри.

По теме:
ВИДЕО. Ястремская показала форму, в которой сыграет на US Open 2025
Electric. Костюк поделилась фото с тренировки на US Open в облегающей форме
Австралийский одиозный шоумен-теннисист снялся с US Open 2025
Петра Квитова US Open 2025
Даниил Агарков Источник: Большой теннис Украины
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Украина начала ЧМ по волейболу с уверенной победы
Волейбол | 21 августа 2025, 17:00 7
Украина начала ЧМ по волейболу с уверенной победы
Украина начала ЧМ по волейболу с уверенной победы

Наши волейболисты обыграли Аргентину

Легендарная Серена Уильямс призналась, что принимает препарат «Зепбаунд»
Теннис | 22 августа 2025, 08:02 0
Легендарная Серена Уильямс призналась, что принимает препарат «Зепбаунд»
Легендарная Серена Уильямс призналась, что принимает препарат «Зепбаунд»

Американка рассказала о сложностях с весом после рождения дочери

ФОТО. Неудача Динамо в игре с Маккаби Т-А. Кресло под Шовковским зашаталось
Футбол | 22.08.2025, 07:16
ФОТО. Неудача Динамо в игре с Маккаби Т-А. Кресло под Шовковским зашаталось
ФОТО. Неудача Динамо в игре с Маккаби Т-А. Кресло под Шовковским зашаталось
Легендарный Клопп мечтает об игроке Шахтера. Тот согласился на трансфер
Футбол | 22.08.2025, 07:14
Легендарный Клопп мечтает об игроке Шахтера. Тот согласился на трансфер
Легендарный Клопп мечтает об игроке Шахтера. Тот согласился на трансфер
Шахтер выиграл апелляцию в деле о банкротстве известного украинского клуба
Футбол | 21.08.2025, 12:15
Шахтер выиграл апелляцию в деле о банкротстве известного украинского клуба
Шахтер выиграл апелляцию в деле о банкротстве известного украинского клуба
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
captain2009
Петра ніколи не була першою ракеткою в світі. Вона ж сама про це каже в інтервью...
Ответить
0
Популярные новости
Болельщики ПСЖ обратились к руководству по поводу будущего Сафонова
Болельщики ПСЖ обратились к руководству по поводу будущего Сафонова
21.08.2025, 08:07 10
Футбол
Шовковский подтвердил трансфер форварда и высказался о матче Лиги Европы
Шовковский подтвердил трансфер форварда и высказался о матче Лиги Европы
20.08.2025, 19:59 29
Футбол
Прощай, Рома. Довбик получил суперпредложение от топ-клуба
Прощай, Рома. Довбик получил суперпредложение от топ-клуба
21.08.2025, 15:57 4
Футбол
Шовковский объяснил катастрофическое поражение Динамо против Маккаби
Шовковский объяснил катастрофическое поражение Динамо против Маккаби
22.08.2025, 07:43 48
Футбол
Под дождем. Магучих закончила этап Бриллиантовой лиги без результата
Под дождем. Магучих закончила этап Бриллиантовой лиги без результата
20.08.2025, 22:10 8
Другие виды
Титульный бой в Эр-Рияде? Стало известно имя следующего соперника Усика
Титульный бой в Эр-Рияде? Стало известно имя следующего соперника Усика
20.08.2025, 15:01 21
Бокс
Легендарный клуб предложит Роме обменять Довбика на двоих футболистов
Легендарный клуб предложит Роме обменять Довбика на двоих футболистов
21.08.2025, 07:47 4
Футбол
Александр ШОВКОВСКИЙ: «Вы знаете, что он ушел из Динамо»
Александр ШОВКОВСКИЙ: «Вы знаете, что он ушел из Динамо»
20.08.2025, 20:18 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем