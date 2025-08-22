Травма на тренировке. Перелом и гипс: подопечный Ковальца надолго выбыл

23-летний правый защитник команды Подолья Хмельницкий Сергей Заец попал в больницу во время тренировки.

Подопечные Сергея Ковальца готовились к очередным матчам в Первой лиге и произошла неприятность.

Футболист получил серьезное повреждение в результате неудачного подката. У него диагностировали перелом, после чего наложили гипс.

Через семь дней игрок пройдет повторное рентген-исследование, которое определит дальнейшие сроки его обновления.