Украина. Первая лига
22 августа 2025, 04:10 | Обновлено 22 августа 2025, 05:21
Травма на тренировке. Перелом и гипс: подопечный Ковальца надолго выбыл

Полузащитник Подолья Сергей Заец получил травму

ФК Подолье Сергей Заец

23-летний правый защитник команды Подолья Хмельницкий Сергей Заец попал в больницу во время тренировки.

Подопечные Сергея Ковальца готовились к очередным матчам в Первой лиге и произошла неприятность.

Футболист получил серьезное повреждение в результате неудачного подката. У него диагностировали перелом, после чего наложили гипс.

Через семь дней игрок пройдет повторное рентген-исследование, которое определит дальнейшие сроки его обновления.

Николай Степанов Источник: Telegram
