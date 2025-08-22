Украина. Первая лига22 августа 2025, 04:10 | Обновлено 22 августа 2025, 05:21
Травма на тренировке. Перелом и гипс: подопечный Ковальца надолго выбыл
Полузащитник Подолья Сергей Заец получил травму
22 августа 2025, 04:10 | Обновлено 22 августа 2025, 05:21
23-летний правый защитник команды Подолья Хмельницкий Сергей Заец попал в больницу во время тренировки.
Подопечные Сергея Ковальца готовились к очередным матчам в Первой лиге и произошла неприятность.
Футболист получил серьезное повреждение в результате неудачного подката. У него диагностировали перелом, после чего наложили гипс.
Через семь дней игрок пройдет повторное рентген-исследование, которое определит дальнейшие сроки его обновления.
