Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Автор дубля в ворота Динамо: Есть задача завершить дело на следующей неделе
Лига Европы
22 августа 2025, 04:37 |
Автор дубля в ворота Динамо: Есть задача завершить дело на следующей неделе

Дор Перец прокомментировал победу Маккаби Тель-Авив в первом матче Q4 Лиги Европы

ФК Маккаби Тель-Авив. Дор Перец

30-летний израильский хавбек и капитан Маккаби Тель-Авив Дор Перец прокомментировал победу над киевским Динамо (3:1) в первом матче четвертого раунда квалификации Лиги Европы 2025/26:

«С этим результатом мы удовлетворены после такой хорошей игры, отличного выступления. Мы были очень сосредоточены, очень остры, очень компактны.

Мы можем гордиться собой, у нас есть задача завершить дело на следующей неделе. Это лишь один тайм, предстоит еще много работы, и я уверен в игроках, если мы покажем такую ​​же игру, как сегодня», – сказал Перец.

Перец оформил дубль в ворота киевлян. Ответная игра между Динамо и Маккаби Тель-Авив состоится 28 числа в Люблине.

Видеообзор матча Маккаби Тель-Авив – Динамо (3:1)

