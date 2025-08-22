Автор дубля в ворота Динамо: Есть задача завершить дело на следующей неделе

30-летний израильский хавбек и капитан Маккаби Тель-Авив Дор Перец прокомментировал победу над киевским Динамо (3:1) в первом матче четвертого раунда квалификации Лиги Европы 2025/26:

«С этим результатом мы удовлетворены после такой хорошей игры, отличного выступления. Мы были очень сосредоточены, очень остры, очень компактны.

Мы можем гордиться собой, у нас есть задача завершить дело на следующей неделе. Это лишь один тайм, предстоит еще много работы, и я уверен в игроках, если мы покажем такую ​​же игру, как сегодня», – сказал Перец.

Перец оформил дубль в ворота киевлян. Ответная игра между Динамо и Маккаби Тель-Авив состоится 28 числа в Люблине.

Видеообзор матча Маккаби Тель-Авив – Динамо (3:1)