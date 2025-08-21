Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Роман ГРИГОРЧУК: «В Шахтере я абсолютно уверен, потому что вижу, что...»
Лига конференций
21 августа 2025, 15:16 | Обновлено 21 августа 2025, 15:18
501
0

Роман ГРИГОРЧУК: «В Шахтере я абсолютно уверен, потому что вижу, что...»

Специалист верит в проход «горняков» в групповой этап Лиги конференций

21 августа 2025, 15:16 | Обновлено 21 августа 2025, 15:18
501
0
Роман ГРИГОРЧУК: «В Шахтере я абсолютно уверен, потому что вижу, что...»
ФК ЛНЗ. Роман Григорчук

Известный украинский тренер Роман Григорчук, эксклюзивно для Sport.ua, оценил шансы донецкого «Шахтера» квалифицироваться в групповой этап Лиги конференций.

– Что скажете по поводу шансов Шахтера на проход в основной раунд Лиги конференций?
– В Шахтере я абсолютно уверен, потому что вижу, что они готовы бороться на самом высоком уровне. У них есть проблемы с травмами, но я абсолютно уверен, что они справятся и смогут по-прежнему.

– Поражение от Панатинаикоса в квалификации Лиги Европы... Скорее случайность?
– Мы не можем говорить о поражении... Я не могу сказать, что соперник переиграл Шахтер – ни в коем случае просто так сложилось. Я думаю, что обстановки немного были не на стороне подопечных Турана! Шахтер должен был проходить своего соперника, – сказал Григорчук.

Ранее сообщалось, что известны потери Шахтера перед матчем еврокубка.

По теме:
Феерия африканского таланта. Шахтер U-19 не оставил шансов Карпатам
Фридман отреагировал на выигранный суд Шахтера против Днепра-1
Григорчук отреагировал на слова Буткевича: «О чем здесь можно говорить?»
Шахтер Донецк Серветт Лига конференций Роман Григорчук
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Усик впервые отреагировал на возможный бой с Итаумой: «Великолепный парень»
Бокс | 20 августа 2025, 17:29 2
Усик впервые отреагировал на возможный бой с Итаумой: «Великолепный парень»
Усик впервые отреагировал на возможный бой с Итаумой: «Великолепный парень»

Александр заявил, что молодой британец готов к бою с ним

Был серьезный разговор. Энрике поставил ультиматум Забарному и Сафонову
Футбол | 21 августа 2025, 08:17 12
Был серьезный разговор. Энрике поставил ультиматум Забарному и Сафонову
Был серьезный разговор. Энрике поставил ультиматум Забарному и Сафонову

Главный тренер ПСЖ запретил в команде обсуждать политические темы

Впервые в истории. УАФ запускает чемпионат Украины по ампфутболу
Футбол | 21.08.2025, 14:43
Впервые в истории. УАФ запускает чемпионат Украины по ампфутболу
Впервые в истории. УАФ запускает чемпионат Украины по ампфутболу
Владимир КЛИЧКО: «Это очень хорошая новость. Пришло время его остановить»
Бокс | 21.08.2025, 04:54
Владимир КЛИЧКО: «Это очень хорошая новость. Пришло время его остановить»
Владимир КЛИЧКО: «Это очень хорошая новость. Пришло время его остановить»
Шовковский может покинуть Динамо уже в ближайшее время. Названо условие
Футбол | 20.08.2025, 21:32
Шовковский может покинуть Динамо уже в ближайшее время. Названо условие
Шовковский может покинуть Динамо уже в ближайшее время. Названо условие
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Александр ШОВКОВСКИЙ: «Вы знаете, что он ушел из Динамо»
Александр ШОВКОВСКИЙ: «Вы знаете, что он ушел из Динамо»
20.08.2025, 20:18 1
Футбол
Паркер отреагировал на то, что Усик попросил отсрочку на бой с ним
Паркер отреагировал на то, что Усик попросил отсрочку на бой с ним
20.08.2025, 04:00 2
Бокс
Источник: клуб УПЛ подписал Владислава Супрягу
Источник: клуб УПЛ подписал Владислава Супрягу
19.08.2025, 21:31 14
Футбол
Под дождем. Магучих закончила этап Бриллиантовой лиги без результата
Под дождем. Магучих закончила этап Бриллиантовой лиги без результата
20.08.2025, 22:10 8
Другие виды
Динамо анонсировало бесплатную трансляцию матча ЛЕ против Маккаби Тель-Авив
Динамо анонсировало бесплатную трансляцию матча ЛЕ против Маккаби Тель-Авив
19.08.2025, 12:31 10
Футбол
Билодид одним словом отреагировала на допинг Бех-Романчук
Билодид одним словом отреагировала на допинг Бех-Романчук
20.08.2025, 22:37 8
Другие виды
Шовковский подтвердил трансфер форварда и высказался о матче Лиги Европы
Шовковский подтвердил трансфер форварда и высказался о матче Лиги Европы
20.08.2025, 19:59 29
Футбол
В ПСЖ наплевали на мнение Сафонова. Парижане приняли важное решение
В ПСЖ наплевали на мнение Сафонова. Парижане приняли важное решение
20.08.2025, 08:10 14
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем