Роман ГРИГОРЧУК: «В Шахтере я абсолютно уверен, потому что вижу, что...»

Известный украинский тренер Роман Григорчук, эксклюзивно для Sport.ua, оценил шансы донецкого «Шахтера» квалифицироваться в групповой этап Лиги конференций.

– Что скажете по поводу шансов Шахтера на проход в основной раунд Лиги конференций?

– В Шахтере я абсолютно уверен, потому что вижу, что они готовы бороться на самом высоком уровне. У них есть проблемы с травмами, но я абсолютно уверен, что они справятся и смогут по-прежнему.

– Поражение от Панатинаикоса в квалификации Лиги Европы... Скорее случайность?

– Мы не можем говорить о поражении... Я не могу сказать, что соперник переиграл Шахтер – ни в коем случае просто так сложилось. Я думаю, что обстановки немного были не на стороне подопечных Турана! Шахтер должен был проходить своего соперника, – сказал Григорчук.

