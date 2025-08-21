Роман ГРИГОРЧУК: «В Шахтере я абсолютно уверен, потому что вижу, что...»
Специалист верит в проход «горняков» в групповой этап Лиги конференций
Известный украинский тренер Роман Григорчук, эксклюзивно для Sport.ua, оценил шансы донецкого «Шахтера» квалифицироваться в групповой этап Лиги конференций.
– Что скажете по поводу шансов Шахтера на проход в основной раунд Лиги конференций?
– В Шахтере я абсолютно уверен, потому что вижу, что они готовы бороться на самом высоком уровне. У них есть проблемы с травмами, но я абсолютно уверен, что они справятся и смогут по-прежнему.
– Поражение от Панатинаикоса в квалификации Лиги Европы... Скорее случайность?
– Мы не можем говорить о поражении... Я не могу сказать, что соперник переиграл Шахтер – ни в коем случае просто так сложилось. Я думаю, что обстановки немного были не на стороне подопечных Турана! Шахтер должен был проходить своего соперника, – сказал Григорчук.
Ранее сообщалось, что известны потери Шахтера перед матчем еврокубка.
