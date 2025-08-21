Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Шевченко отреагировал на запуск чемпионата Украины по ампфутболу
Чемпионат Украины
21 августа 2025, 15:22 | Обновлено 21 августа 2025, 15:23
127
0

Шевченко отреагировал на запуск чемпионата Украины по ампфутболу

Андрей Николаевич пожелал командам успехов

21 августа 2025, 15:22 | Обновлено 21 августа 2025, 15:23
127
0
Шевченко отреагировал на запуск чемпионата Украины по ампфутболу
УАФ. Андрей Шевченко

Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко поделился эмоциями после публикации информации о запуске первого в истории Украины чемпионата по ампфутболу.

«Мы рады, что впервые в стране стартуют полноценные всеукраинские соревнования по ампфутболу. Я видел, как ребята играют, и хочу сказать, что ампфутбол – действительно зрелищный и динамичный вид спорта. Я был впечатлён скоростью и техникой ампфутболистов.

Этот турнир – важный шаг для развития адаптивного спорта в стране. Желаю командам ярких матчей, новых достижений и незабываемых эмоций», – сказал Шевченко.

По теме:
Впервые в истории. УАФ запускает чемпионат Украины по ампфутболу
Шевченко подписал меморандум про сотрудничество с Ассоциацией ветеранов ССО
ФОТО. В Доме футбола выбран президент Ассоциации ветеранов Украины
Украинская ассоциация футбола параспорт (спорт инвалидов) Андрей Шевченко
Андрей Витренко Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Болельщики ПСЖ обратились к руководству по поводу будущего Сафонова
Футбол | 21 августа 2025, 08:07 7
Болельщики ПСЖ обратились к руководству по поводу будущего Сафонова
Болельщики ПСЖ обратились к руководству по поводу будущего Сафонова

Фанаты призывают продать россиянина после трансфера Ильи

Григорчук отреагировал на слова Буткевича: «О чем здесь можно говорить?»
Футбол | 21 августа 2025, 14:32 0
Григорчук отреагировал на слова Буткевича: «О чем здесь можно говорить?»
Григорчук отреагировал на слова Буткевича: «О чем здесь можно говорить?»

Специалист не понимает претензий президента «волков»

Шахтер – Серветт. Прогноз на матч квалификации Лиги конференций 2025/26
Футбол | 21.08.2025, 14:08
Шахтер – Серветт. Прогноз на матч квалификации Лиги конференций 2025/26
Шахтер – Серветт. Прогноз на матч квалификации Лиги конференций 2025/26
Александр ШОВКОВСКИЙ: «Вы знаете, что он ушел из Динамо»
Футбол | 20.08.2025, 20:18
Александр ШОВКОВСКИЙ: «Вы знаете, что он ушел из Динамо»
Александр ШОВКОВСКИЙ: «Вы знаете, что он ушел из Динамо»
Владимир КЛИЧКО: «Это очень хорошая новость. Пришло время его остановить»
Бокс | 21.08.2025, 04:54
Владимир КЛИЧКО: «Это очень хорошая новость. Пришло время его остановить»
Владимир КЛИЧКО: «Это очень хорошая новость. Пришло время его остановить»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Паркер отреагировал на то, что Усик попросил отсрочку на бой с ним
Паркер отреагировал на то, что Усик попросил отсрочку на бой с ним
20.08.2025, 04:00 2
Бокс
Хаби Алонсо выбрал стартового вратаря на первый матч сезона в Ла Лиге
Хаби Алонсо выбрал стартового вратаря на первый матч сезона в Ла Лиге
19.08.2025, 08:26 3
Футбол
Без игрока основы. Известна заявка Динамо на первый матч Q4 Лиги Европы
Без игрока основы. Известна заявка Динамо на первый матч Q4 Лиги Европы
19.08.2025, 18:06 1
Футбол
Источник: клуб УПЛ подписал Владислава Супрягу
Источник: клуб УПЛ подписал Владислава Супрягу
19.08.2025, 21:31 14
Футбол
Усик впервые отреагировал на возможный бой с Итаумой: «Великолепный парень»
Усик впервые отреагировал на возможный бой с Итаумой: «Великолепный парень»
20.08.2025, 17:29 2
Бокс
Титульный бой в Эр-Рияде? Стало известно имя следующего соперника Усика
Титульный бой в Эр-Рияде? Стало известно имя следующего соперника Усика
20.08.2025, 15:01 21
Бокс
Динамо анонсировало бесплатную трансляцию матча ЛЕ против Маккаби Тель-Авив
Динамо анонсировало бесплатную трансляцию матча ЛЕ против Маккаби Тель-Авив
19.08.2025, 12:31 10
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Бех-Романчук получила дисквалификацию за допинг. Известен срок
ОФИЦИАЛЬНО. Бех-Романчук получила дисквалификацию за допинг. Известен срок
19.08.2025, 18:40 45
Другие виды
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем