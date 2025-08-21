Шевченко отреагировал на запуск чемпионата Украины по ампфутболу

Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко поделился эмоциями после публикации информации о запуске первого в истории Украины чемпионата по ампфутболу.

«Мы рады, что впервые в стране стартуют полноценные всеукраинские соревнования по ампфутболу. Я видел, как ребята играют, и хочу сказать, что ампфутбол – действительно зрелищный и динамичный вид спорта. Я был впечатлён скоростью и техникой ампфутболистов.

Этот турнир – важный шаг для развития адаптивного спорта в стране. Желаю командам ярких матчей, новых достижений и незабываемых эмоций», – сказал Шевченко.