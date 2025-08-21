Впервые в истории. УАФ запускает чемпионат Украины по ампфутболу
В первом сезоне примут участие 10 команд
Украинская ассоциация футбола объявила о старте масштабного события в адаптивном спорте – чемпионата Украины по ампфутболу.
Чемпионат будет проходить с сентября по декабрь в пяти городах: Киев, Киевская область, Львов, Черкассы и Ивано-Франковск.
Запланировано, что первый тур состоится с 29 по 31 августа в Киеве.
В первом, историческом, сезоне примут участие 10 команд из разных городов Украины.
Победитель чемпионата представит Украину в Лиге чемпионов EAFF (Европейская федерация футбола для лиц с ампутацией) в 2026 году.
Участники чемпионата Украины по ампфутболу:
- «МСК Днепр» (Черкассы)
- «Покрова АМП» (Львов)
- «Шахтер Сталевые» (Донецк)
- «Буревей» (Киевская область)
- «Крестоносцы» (Луцк)
- «Винница АМП» (Винница)
- «Незламные» (Харьков)
- «Титаны» (Житомир)
- ФК «Бартка» (Ивано-Франковск)
- «Викинги» (Тернополь)
Турнир организован при поддержке Министерства по делам ветеранов Украины, Министерства молодежи и спорта и Агентства массового спорта Украины.
Матчи чемпионата будут транслироваться в прямом эфире на медиа-сервисе MEGOGO и на YouTube-канале УАФ.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Коуч «Динамо» подтвердил аренду Владислава Супряги
Если и Сергею Нагорняку не удастся реанимировать карьеру некогда талантливого форварда, то…