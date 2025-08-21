Впервые в истории. УАФ запускает чемпионат Украины по ампфутболу

Украинская ассоциация футбола объявила о старте масштабного события в адаптивном спорте – чемпионата Украины по ампфутболу.

Чемпионат будет проходить с сентября по декабрь в пяти городах: Киев, Киевская область, Львов, Черкассы и Ивано-Франковск.

Запланировано, что первый тур состоится с 29 по 31 августа в Киеве.

В первом, историческом, сезоне примут участие 10 команд из разных городов Украины.

Победитель чемпионата представит Украину в Лиге чемпионов EAFF (Европейская федерация футбола для лиц с ампутацией) в 2026 году.

Участники чемпионата Украины по ампфутболу:

«МСК Днепр» (Черкассы)

«Покрова АМП» (Львов)

«Шахтер Сталевые» (Донецк)

«Буревей» (Киевская область)

«Крестоносцы» (Луцк)

«Винница АМП» (Винница)

«Незламные» (Харьков)

«Титаны» (Житомир)

ФК «Бартка» (Ивано-Франковск)

«Викинги» (Тернополь)

Турнир организован при поддержке Министерства по делам ветеранов Украины, Министерства молодежи и спорта и Агентства массового спорта Украины.

Матчи чемпионата будут транслироваться в прямом эфире на медиа-сервисе MEGOGO и на YouTube-канале УАФ.