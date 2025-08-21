Впервые в истории. УАФ запускает чемпионат Украины по ампфутболу

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Чемпионат Украины
21 августа 2025, 14:43 | Обновлено 21 августа 2025, 15:15
В первом сезоне примут участие 10 команд

УАФ

Украинская ассоциация футбола объявила о старте масштабного события в адаптивном спорте – чемпионата Украины по ампфутболу.

Чемпионат будет проходить с сентября по декабрь в пяти городах: Киев, Киевская область, Львов, Черкассы и Ивано-Франковск.

Запланировано, что первый тур состоится с 29 по 31 августа в Киеве.

В первом, историческом, сезоне примут участие 10 команд из разных городов Украины.

Победитель чемпионата представит Украину в Лиге чемпионов EAFF (Европейская федерация футбола для лиц с ампутацией) в 2026 году.

Участники чемпионата Украины по ампфутболу:

  • «МСК Днепр» (Черкассы)
  • «Покрова АМП» (Львов)
  • «Шахтер Сталевые» (Донецк)
  • «Буревей» (Киевская область)
  • «Крестоносцы» (Луцк)
  • «Винница АМП» (Винница)
  • «Незламные» (Харьков)
  • «Титаны» (Житомир)
  • ФК «Бартка» (Ивано-Франковск)
  • «Викинги» (Тернополь)

Турнир организован при поддержке Министерства по делам ветеранов Украины, Министерства молодежи и спорта и Агентства массового спорта Украины.

Матчи чемпионата будут транслироваться в прямом эфире на медиа-сервисе MEGOGO и на YouTube-канале УАФ.

Украинская ассоциация футбола параспорт (спорт инвалидов)
Андрей Витренко Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
