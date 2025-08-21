Феерия африканского таланта. Шахтер U-19 не оставил шансов Карпатам

21 августа состоялся матч третьего тура чемпионата Украины среди игроков до 19 лет, в котором сильнейшего определяли львовские «Карпаты» и донецкий «Шахтер».

Встреча прошла на стадионе «Скиф» во Львове.

Донецкая команда одержала разгромную победу, обыграв соперника со счетом 6:0.

Героем матча стал гамбийский нападающий Мохамаду Канте, который проходил просмотр в донецком клубе. Африканский футболист сначала забил три мяча в первом тайме, а еще три – после перерыва.

После трех туров в чемпионате U-19 «горняки» занимают первое место, имея в активе три победы. «Карпаты» с тремя очками находятся на 13-й позиции.

Чемпионат Украины U-19. 3-й тур. 21 августа

«Карпаты» Львов U-19 – «Шахтер» Донецк U-19 – 0:6

Голы: Канте, 10, 19, 45+2, 54, 82, 88

Видеотрансляция матча