Феерия африканского таланта. Шахтер U-19 не оставил шансов Карпатам
Донецкий клуб выиграл со счетом 6:0, благодаря усилиям Мохамаду Канте
21 августа состоялся матч третьего тура чемпионата Украины среди игроков до 19 лет, в котором сильнейшего определяли львовские «Карпаты» и донецкий «Шахтер».
Встреча прошла на стадионе «Скиф» во Львове.
Донецкая команда одержала разгромную победу, обыграв соперника со счетом 6:0.
Героем матча стал гамбийский нападающий Мохамаду Канте, который проходил просмотр в донецком клубе. Африканский футболист сначала забил три мяча в первом тайме, а еще три – после перерыва.
После трех туров в чемпионате U-19 «горняки» занимают первое место, имея в активе три победы. «Карпаты» с тремя очками находятся на 13-й позиции.
Чемпионат Украины U-19. 3-й тур. 21 августа
«Карпаты» Львов U-19 – «Шахтер» Донецк U-19 – 0:6
Голы: Канте, 10, 19, 45+2, 54, 82, 88
Видеотрансляция матча
"Після двох матчів у чемпіонаті U-19 «гірники» посідають першу сходинку, маючи в активі три перемоги.'" Андрій Вітренко, у тебе вистачить розуму самому знайти помилку? Чи носом потрібно тикати?