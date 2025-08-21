Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Феерия африканского таланта. Шахтер U-19 не оставил шансов Карпатам
Молодежные турниры
21 августа 2025, 14:58 | Обновлено 21 августа 2025, 15:19
997
10

Феерия африканского таланта. Шахтер U-19 не оставил шансов Карпатам

Донецкий клуб выиграл со счетом 6:0, благодаря усилиям Мохамаду Канте

21 августа 2025, 14:58 | Обновлено 21 августа 2025, 15:19
997
10
Феерия африканского таланта. Шахтер U-19 не оставил шансов Карпатам
ФК Шахтер Донецк

21 августа состоялся матч третьего тура чемпионата Украины среди игроков до 19 лет, в котором сильнейшего определяли львовские «Карпаты» и донецкий «Шахтер».

Встреча прошла на стадионе «Скиф» во Львове.

Донецкая команда одержала разгромную победу, обыграв соперника со счетом 6:0.

Героем матча стал гамбийский нападающий Мохамаду Канте, который проходил просмотр в донецком клубе. Африканский футболист сначала забил три мяча в первом тайме, а еще три – после перерыва.

После трех туров в чемпионате U-19 «горняки» занимают первое место, имея в активе три победы. «Карпаты» с тремя очками находятся на 13-й позиции.

Чемпионат Украины U-19. 3-й тур. 21 августа

«Карпаты» Львов U-19 – «Шахтер» Донецк U-19 – 0:6

Голы: Канте, 10, 19, 45+2, 54, 82, 88

Видеотрансляция матча

По теме:
Роман ГРИГОРЧУК: «В Шахтере я абсолютно уверен, потому что вижу, что...»
Фридман отреагировал на выигранный суд Шахтера против Днепра-1
«Будет эмоционально». Эксперт спрогнозировал счет матча Шахтер – Серветт
Шахтер Донецк Шахтер Донецк U-19 Карпаты Львов Карпаты Львов U-19 чемпионат Украины по футболу U-19 Карпаты - Шахтер
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
Оцените материал
(7)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Александр ШОВКОВСКИЙ: «Вы знаете, что он ушел из Динамо»
Футбол | 20 августа 2025, 20:18 1
Александр ШОВКОВСКИЙ: «Вы знаете, что он ушел из Динамо»
Александр ШОВКОВСКИЙ: «Вы знаете, что он ушел из Динамо»

Коуч «Динамо» подтвердил аренду Владислава Супряги

Супряга деградировал до нуля. Переход в Эпицентр – шанс остаться в футболе
Футбол | 20 августа 2025, 15:40 29
Супряга деградировал до нуля. Переход в Эпицентр – шанс остаться в футболе
Супряга деградировал до нуля. Переход в Эпицентр – шанс остаться в футболе

Если и Сергею Нагорняку не удастся реанимировать карьеру некогда талантливого форварда, то…

Под дождем. Магучих закончила этап Бриллиантовой лиги без результата
Другие виды | 20.08.2025, 22:10
Под дождем. Магучих закончила этап Бриллиантовой лиги без результата
Под дождем. Магучих закончила этап Бриллиантовой лиги без результата
Впервые в истории. УАФ запускает чемпионат Украины по ампфутболу
Футбол | 21.08.2025, 14:43
Впервые в истории. УАФ запускает чемпионат Украины по ампфутболу
Впервые в истории. УАФ запускает чемпионат Украины по ампфутболу
Маккаби Тель-Авив – Динамо Киев. Прогноз на матч квалификации Лиги Европы
Футбол | 21.08.2025, 11:37
Маккаби Тель-Авив – Динамо Киев. Прогноз на матч квалификации Лиги Европы
Маккаби Тель-Авив – Динамо Киев. Прогноз на матч квалификации Лиги Европы
Комментарии 10
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
FootFun1
Ну чому на спірт юа "журналісти" хоча б день не можуть не показувати, що вони тупі???
"Після двох матчів у чемпіонаті U-19 «гірники» посідають першу сходинку, маючи в активі три перемоги.'" Андрій Вітренко, у тебе вистачить розуму самому знайти помилку? Чи носом потрібно тикати?
Ответить
+1
Показать Скрыть 4 ответа
Counselor
Термiново потрiбно продавати у Челсi або МанСiтi. Стартова цiна 50 млн. 
Ответить
0
MaximusOne
Точно кращий за Еліаса.
Ответить
-1
New Zealander
Ніфіга собі. 6 голів забив. це як називається у футболі вже й згадати не можу
Ответить
-1
Показать Скрыть 1 ответ
AK.228
Давайте в основу))
Ответить
-3
Популярные новости
Динамо анонсировало бесплатную трансляцию матча ЛЕ против Маккаби Тель-Авив
Динамо анонсировало бесплатную трансляцию матча ЛЕ против Маккаби Тель-Авив
19.08.2025, 12:31 10
Футбол
Шовковский подтвердил трансфер форварда и высказался о матче Лиги Европы
Шовковский подтвердил трансфер форварда и высказался о матче Лиги Европы
20.08.2025, 19:59 29
Футбол
Фрэнк УОРРЕН: «Мир не создал такого боксера, который выстоит против него»
Фрэнк УОРРЕН: «Мир не создал такого боксера, который выстоит против него»
20.08.2025, 07:42 4
Бокс
Источник: клуб УПЛ подписал Владислава Супрягу
Источник: клуб УПЛ подписал Владислава Супрягу
19.08.2025, 21:31 14
Футбол
Хаби Алонсо выбрал стартового вратаря на первый матч сезона в Ла Лиге
Хаби Алонсо выбрал стартового вратаря на первый матч сезона в Ла Лиге
19.08.2025, 08:26 3
Футбол
Паркер отреагировал на то, что Усик попросил отсрочку на бой с ним
Паркер отреагировал на то, что Усик попросил отсрочку на бой с ним
20.08.2025, 04:00 2
Бокс
Билодид одним словом отреагировала на допинг Бех-Романчук
Билодид одним словом отреагировала на допинг Бех-Романчук
20.08.2025, 22:37 8
Другие виды
Итальянский журналист: «Я видел Довбика на тренировке. Полная катастрофа»
Итальянский журналист: «Я видел Довбика на тренировке. Полная катастрофа»
19.08.2025, 18:25 15
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем