Киевское Динамо выступает в квалификации Q4 Лиги Европы 2025/26.

Маккаби Тель-Авив и Динамо Киев проведут первый матч 21 августа в 21:00 в сербском городе Бачка-Топола.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Через неделю, 28 августа, команды сыграют повторный поединок в польском городе Люблин

Ранее Динамо в Q2 ЛЧ прошло Хамрун Спартанс из Мальты (3:0, 3:0), а затем в Q3 ЛЧ проиграло кипрскому Пафосу (0:1, 0:2)..

Маккаби из Тель-Авива в Q2 ЛЧ уступил кипрскому Пафосу (1:1, 0:1), а затем в Q3 ЛЕ выиграл у мальтийского Хамрун Спартанс (2:1, 3:1).

Оба клуба обеспечили себе евроосень. Победитель дуэли получит путевку основной раунд Лиги Европы, а проигравшая команда осенью будет выступать в Лиге конференций.

Где.смотреть онлайн матч квалификации Лиги Европы Маккаби Т-А – Динамо

Видеотрансляцию матча проводят телеканал 2+2 и Kyivstar TV.