Где смотреть онлайн матч квалификации Лиги Европы Маккаби Т-А – Динамо
Матч 4-го раунда квалификации Лиги Европы пройдет 21 августа в 21:00
Киевское Динамо выступает в квалификации Q4 Лиги Европы 2025/26.
Маккаби Тель-Авив и Динамо Киев проведут первый матч 21 августа в 21:00 в сербском городе Бачка-Топола.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Через неделю, 28 августа, команды сыграют повторный поединок в польском городе Люблин
Ранее Динамо в Q2 ЛЧ прошло Хамрун Спартанс из Мальты (3:0, 3:0), а затем в Q3 ЛЧ проиграло кипрскому Пафосу (0:1, 0:2)..
Маккаби из Тель-Авива в Q2 ЛЧ уступил кипрскому Пафосу (1:1, 0:1), а затем в Q3 ЛЕ выиграл у мальтийского Хамрун Спартанс (2:1, 3:1).
Оба клуба обеспечили себе евроосень. Победитель дуэли получит путевку основной раунд Лиги Европы, а проигравшая команда осенью будет выступать в Лиге конференций.
Где.смотреть онлайн матч квалификации Лиги Европы Маккаби Т-А – Динамо
Видеотрансляцию матча проводят телеканал 2+2 и Kyivstar TV.
|
Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022Сделать ставку Зробити ставку
Опрос
Крупная победа Маккаби Т-А
0 голосов 0 %
Минимальная победа Маккаби Т-А
3 голоса 50 %
Ничья
2 голоса 33.33 %
Минимальная победа Динамо
1 голос 16.67 %
Крупная победа Динамо
0 голосов 0 %
Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Главный тренер ПСЖ запретил в команде обсуждать политические темы
Александр заявил, что молодой британец готов к бою с ним