Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Лига Европы
21 августа 2025, 08:23 | Обновлено 21 августа 2025, 09:11
662
0

Где смотреть онлайн матч квалификации Лиги Европы Маккаби Т-А – Динамо

Матч 4-го раунда квалификации Лиги Европы пройдет 21 августа в 21:00

Коллаж Sport.ua

Киевское Динамо выступает в квалификации Q4 Лиги Европы 2025/26.

Маккаби Тель-Авив и Динамо Киев проведут первый матч 21 августа в 21:00 в сербском городе Бачка-Топола.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Через неделю, 28 августа, команды сыграют повторный поединок в польском городе Люблин

Ранее Динамо в Q2 ЛЧ прошло Хамрун Спартанс из Мальты (3:0, 3:0), а затем в Q3 ЛЧ проиграло кипрскому Пафосу (0:1, 0:2)..

Маккаби из Тель-Авива в Q2 ЛЧ уступил кипрскому Пафосу (1:1, 0:1), а затем в Q3 ЛЕ выиграл у мальтийского Хамрун Спартанс (2:1, 3:1).

Оба клуба обеспечили себе евроосень. Победитель дуэли получит путевку основной раунд Лиги Европы, а проигравшая команда осенью будет выступать в Лиге конференций.

Где.смотреть онлайн матч квалификации Лиги Европы Маккаби Т-А – Динамо

Видеотрансляцию матча проводят телеканал 2+2 и Kyivstar TV.

📺 Видеотрансляция
Маккаби Т-А – Динамо
Смотреть трансляцию
Трансляция матча В эфире

Опрос

Голосов 6
❓ Спрогнозируйте результат ⚽️ первого матча 4-го раунда квалификации 🏆 Лиги Европы между командами Маккаби Тель-Авив и Динамо Киев, который пройдет 21 августа в 21:00 в сербском городе Бачка-Топола

Крупная победа Маккаби Т-А

0 голосов 0 %

Минимальная победа Маккаби Т-А

3 голоса 50 %

Ничья

2 голоса 33.33 %

Минимальная победа Динамо

1 голос 16.67 %

Крупная победа Динамо

0 голосов 0 %

Результаты
По теме:
Слован – Янг Бойз. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги Европы
Олег ФЕДОРЧУК: «Первый матч Шахтера против Серветта будет эмоциональным»
ФОТО. Как Динамо провело официальную тренировку перед игрой с Маккаби Т-А
Динамо Киев Лига Европы Маккаби Тель-Авив Маккаби Т-А - Динамо где смотреть
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(2)
